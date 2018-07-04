Сотрудничающие с Google компании имеют доступ к письмам миллионов пользователей Gmail
4 июля 2018 08:32
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Издание выяснило, что в настоящее время к личным письмам пользователей Gmail имеют доступ сотни сторонних компаний. Они могут читать переписки людей, подписанных, например, на сервисы, которые предлагают сравнивать цены в магазинах, планируют маршруты и другие, которые привязаны к Gmail. Google, подчеркивает издание, мало что делает для изменения ситуации.
Одной из компаний, разработчики которой имеют доступ к письмам пользователей Gmail, является Return Path: она собирает данные для маркетологов, сканируя почтовые ящики более двух миллионов человек в Google, Microsoft и Yahoo. В день через компьютеры компании проходит порядка 100 млн электронных писем. По словам осведомленных источников издания, еще несколько лет назад анализом сообщений занимались сотрудники Return Path: например, в позапрошлом году сотрудники компании прочитали около 8 тыс. сообщений, чтобы помочь отладить соответствующий софт компании.
По словам Теда Лоудера, бывшего технического директора конкурирующей с Return Path компании eDataSource Inc., мониторинг сообщений пользователей Gmail — обычная практика для подобных фирм. Он отметил, что разработчики его компании также читали электронные письма для того, чтобы создавать новые или совершенствовать уже существующие программные алгоритмы.
«Некоторые люди могут считать это грязной тайной, — сказал Лоудер. — Это своего рода реальность».
Этим же занимался и один из разработчиков Gmail — компания Edison Software, которая делает мобильное приложение для чтения и организации электронной почты. Сотрудники компании лично просматривали электронные письма сотен пользователей для создания обновлений сервиса, сообщил генеральный директора Edison Software Микаэл Бернер.
Ни Return Path, ни Edison Software не спрашивали разрешения пользователей на чтение их сообщений. В компаниях отметили, что такая практика обусловлена их пользовательскими соглашениями и что они используют строгие протоколы для сотрудников, которые читают электронные письма. В eDataSource изданию заверили, что прекратили читать письма пользователей электронных почтовых сервисов, чтобы лучше защищать конфиденциальность.
В Google газете отметили, что передают сторонним разработчикам данные только тех пользователей, которые дали на это особое разрешение. В письменном ответе Google на запрос издания говорится, что сотрудники интернет-гиганта читают письма пользователей только в особых случаях, когда это обусловлено интересами безопасности или когда клиенты сами дали на это свое согласие.
The Wall Street Journal указывает на то, что нет никакой информации о том, что Return Path, Edison Software или другие разработчики дополнений для Gmail, неправильно или неаккуратно обращались с полученными пользовательскими данными. Однако защитники конфиденциальности и многие руководители из технической отрасли утверждают, что это приводит к утечкам данных.
В компании Oath, которая владеет почтовым приложением Yahoo, в ответ на запрос издания отметили, что предоставляют доступ к переписке клиентов только после их согласия, запрос на открытие доступа к письмам рассматривается всегда в индивидуальном порядке, заверили они. Пресс-секретарь Microsoft заявил, что компания стремится защищать конфиденциальность своих пользователей. Разработчикам компании, заверил он, запрещен доступ к данным пользователей без их согласия.
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