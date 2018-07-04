Сотовые операторы России жалуются, что не могут прослушивать абонентов

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Увы, информационная «борьба с терроризмом», под которой и продвигался данный законопроект, столкнулась с определенными трудностями.На сегодняшний день в России нет сертифицированного оборудования для хранения персональных данных по «закону Яровой». Сертифицировать же оборудование смогут лишь ближе к концу года, а все это время легальное исполнение закона невозможно.В России изготовлением накопителей для хранения данных могут заниматься семь компаний, а вот аккредитовать их можно лишь Центральный научно-исследовательский институт связи. Но он не может выдавать сертификаты до тех пор, пока не получит аккредитацию.Ситуация забавна еще и тем, что Минкомсвязи имеет право административно наказать операторов за использование несертифицированного оборудования. Правда, обещали не штрафовать, но кто знает.