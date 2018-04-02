Сотня автобусов будет помогать самарцам добираться до кладбищ в период церковных праздников

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По сложившейся традиции, в эти дни горожане посещают могилы усопших родных и близких. Для того, чтобы помочь людям добраться, в период главных религиозных праздников будут курсировать специальные «ритуальные маршруты». Всего на территории Самары в этом году будет работать 8 таких маршрутов: 4К, 27К, 36Д, 36Ю, 63Д, 67К, 77Д и 129Д.Руководитель Департамента транспорта Юрий Тапилин рассказал, что автобусы уже подготовлены к перевозке пассажиров в самый почитаемый у православных праздник – Пасху, который в этом году выпал на 8 апреля. По его словам, на прошлой неделе состоялся комиссионный объезд по всем маршрутам, а также проведено техническое обследование 100 автобусов, которые запланированы к выходу на рейс.Глава города поручила обратить особое внимание на расчистку от снега не только подъездов и разворотных площадок, но и территорий самих кладбищ:«Все работы по уборке территорий необходимо завершить к четвергу. Мы с вами должны обеспечить свободный доступ горожан к местам захоронения их родственников», - сказала Елена Лапушкина.Перевозка пассажиров к кладбищам будет также осуществляться в Фомино воскресенье 15 апреля, на Радоницу 17 апреля, в День Победы 9 мая и на Троицу 26 мая, сообщает пресс-служба администрации Самары.