Состоялся общеобластной прием граждан по вопросам реализации прав граждан на социальное обеспечение

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Прием граждан прошел на территории всех муниципальных образований Самарской области.В Самаре граждан с вопросами, связанными с предоставлением мер социальной поддержки ждали в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области, а также в помещениях учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области и территориально расположенных в Красноглинском и Куйбышевском районах г. Самары.В Тольятти, Сызрани и Отрадном выезжали сотрудники аппарата, в остальных муниципалитетах прием вели общественные помощникиомбудсмена.На всех 39 площадках присутствовали представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области иотделения Пенсионного фонда России по Самарской области.В приемной граждан совместно с Уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Дмитриевной Гальцовой приняли участие руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Вадим Николаевич Стрелков, заместитель председателя Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Самарской области Евгений Викторович Ханжин,заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарсой области Галина Геннадьевна Андриянова, заместитель начальника отдела социальных выплат Отделения ПФР по Самарской области Мария Викторовна Ионова, главный специалист – эксперт Управления организации назначения и выплаты пенсий Отделения ПФР по Самарской области Ирина Левановна Новикова, а также представители территориальных управлений Пенсионного фонда России.На прием обратилось 12 граждан с вопросами, касающимися назначения льгот, определения размера пенсии, размеров назначаемых льготи компенсаций, присвоения званий.Каждому обратившемуся на прием были даны компетентные разъяснения, в случае необходимости дополнительной проработки вопроса –приняты письменные обращения граждан. Обращения заявителей взяты на личный контроль. Специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области уже сегодня смогут сообщить некоторым заявителям о конкретных решениях в их интересах.Подводя итоги приема, Ольга Гальцова обратила внимание на общую тенденцию: большинство обозначенных жителями Самарской области можно решить на местном уровне, проявить внимание к людям и не заставлять их проходить многочисленные инстанции, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.Фото: пресс-служба УПЧ в Самарской области