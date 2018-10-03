Состоялся концерт-представление участников Молодежной оперной программы Самарского театра оперы и балета
3 октября 2018 19:35
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С открытием проекта участников поздравил руководитель министерства культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Сегодня происходит знаковое событие и для театра, и для всего региона. Молодежная программа организована впервые, но потребность назревала давно. И вот наконец-то этот важный шаг сделан. Не секрет, что для многих региональных коллективов самая большая проблема – это поиск новых кадров. Наличие молодых специалистов в труппе дает возможность её развития и обновления репертуара. Уверен, что проект будет удачным и его проведение станет традицией, а оперная труппа самарского театра пополнится талантливыми солистами. Ну, а для молодежи поработать на одной сцене с признанными мэтрами — большая удача и серьезная школа».
Участников проекта также приветствовали главный дирижер театра, руководитель Молодежной программы Евгений Хохлов, а также солист театра, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, художественный руководитель Молодежной программы Василий Святкин.
Впервые в истории Самарского академического театра оперы и балета открывается Молодежная оперная программа, в рамках которой молодые певцы из Самары и Самарской области получат уникальную возможность пройти курс профессионального совершенствования. В течение нескольких лет молодые артисты, отобранные в программу по результатам конкурсного прослушивания, будут заниматься вокалом, пройдут мастер-классы солистов труппы театра, обучатся сценическому движению и актерскому мастерству.
Кроме того, каждый из участников получит обширную сценическую практику, исполняя роли в постановках театра.
По итогам программы выпускники смогут попасть в труппу Самарского оперного театра или стать приглашенными солистами.
Первыми участниками проекта стали:
София Ерзнкян (сопрано). Окончила факультет среднего профессионального образования при Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, отделение академического вокала. Сейчас является студенткой факультета оперного пения Самарской государственной академии культуры и искусства. Лауреат международного и всероссийского конкурсов. В качестве артистки Молодежной оперной программы дебютировала в партии Пастушка в спектакле «Флория Тоска» 30 сентября 2018 года. Готовит партию сенной девки из спектакля «Царская невеста», который будет 4 октября 2018 года.
Елена Марченко (меццо-сопрано). Окончила Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева, затем Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки. В качестве артистки Молодежной оперной программы дебютировала в партии Арлекина в детском мюзикле «Золотой ключик» 29 сентября 2018 года.
София Орлова (сопрано). Окончила колледж Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского, отделение «Академический вокал». В данный момент работает артистом хора САТОБ, исполняет партии в спектаклях: «Волшебная лампа Аладдина», «Золотой ключик», «Бременские музыканты». В качестве артистки Молодежной оперной программы дебютировала в партии половецкой девушки в спектакле «Князь Игорь» 26 сентября 2018 года.
София Цимбал (сопрано). В 2016 году окончила Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова, отделение «Академический вокал». В данный момент является студенткой факультета «Музыкальный театр» РИТИ ГИТИС. Два года являлась стажером Михайловского театра. Лауреат премии Елены Образцовой совместно с Фондом поддержки музыкального искусства.
Сергей Пономарёв (баритон). В 2018 году окончил Пермский государственный институт культуры, факультет «Вокальное искусство». Принимал участие в работе проекта студенческого молодежного театра «Академия» в Перми. Лауреат международного конкурса. В 2017 году прошел вокальную стажировку в Финляндии, передает пресс-служба облправительства.
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