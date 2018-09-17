Состоялся бенефис актрисы Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Ольги Агаповой
17 сентября 2018 14:23
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От имени Главы региона Дмитрия Азарова актрису поздравил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
В рамках торжества театр представил спектакль «Ханума» с Ольгой Агаповой в главной роли. После показа актрису поздравили коллеги, друзья и зрители, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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