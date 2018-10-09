Состоялось заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

82

Первым был рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых к организациям, допустившим задолженность по заработной плате.По информации Самарастат, на 1 октября 2018 года задолженность составила 15,3 млн. руб. Однако основная задолженность сложилась в организациях, которые в Самарастат не отчитываются. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Государственной инспекцией труда в Самарской области и в результате рассмотрения обращений граждан выявлена 46 организаций, имеющих долги перед работниками, из которых 10 организаций находятся в стадии банкротства.Все вышеперечисленные организации находятся на контроле комиссии при Правительстве Самарской области по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате.Так, практически полностью погашены долги по зарплате перед работниками ОАО «АвтоВАЗагрегат». Напомним, что в конце 2017 года долги составляли свыше 90 млн. руб. В настоящее время имеется небольшая задолженность (2,4 млн. руб.), которая может быть погашена после проведения торгов и реализации имущества предприятия.Положительная тенденция по погашению задолженности по заработной пате наметилась в ОАО «Самарский подшипниковый завод». Напомним, что предприятие на контроле находится с октября 2014 года. По оперативной информации Государственной инспекции труда, в период с 29 августа по настоящее время задолженность с 38 млн. руб. сокращена до 6 млн. руб. (аванс сентября).Всего с начала 2018 года на заседаниях комиссии были рассмотрены 26 организаций, из них 11 — полностью погасили задолженность в сумме 65,2 млн. руб., 5 организаций снизили задолженность на сумму 159,7 млн. руб.Общая сумма погашенной в 2018 году задолженности по заработной плате составляет 238,2 млн. руб.По информации следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, в 2017 году в результате сообщений граждан о невыплате заработной платы возбуждено 26 уголовных дел, из них 13 уголовных дел направлено в прокуратуру с обвинительными заключениями, 2 уголовных дела направлено в суд. В 1 полугодии 2018 года возбужденно 8 уголовных дел, из которых 5 – направлены в прокуратуру с обвинительным заключением и 1 – в суд.Сумма возмещённого ущерба составила в 2017 году – 202,7 млн. руб., с начала 2018 года – 929 млн. руб.; наложен арест на имущество в 2017 году на сумму 26 млн. руб.«Задача перед всеми нами одна – задолженностей по оплате труда не должно быть. Необходимо использовать все, предусмотренные законодательством, меры борьбы с должниками и оказывать действенную помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации, по защите их прав», — отметил А.П. Нефёдов.В Самарской области ежегодно отмечается рост количества работодателей, проводящих специальную оценку условий труда. Так, если в 2014 году спецоценку провели 387 организаций, то на 1 октября 2018 года – 2262. Всего на сегодняшний день специальная оценка условий труда проведена 9821 работодателем.Также неуклонно растет и количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка. По данным Федеральной государственной информационной системы учета результатов специальной оценки условий труда, на 1 октября 2018 года специальная оценка условий труда в Самарской области проведена на 555667 рабочих местах, на которых занято 677016 работников, что составляет 57,65% от общего числа рабочих мест подлежащих оценке.Практика показывает, что процедура государственной экспертизы условий труда способствовала предотвращению необоснованных назначений или отмены компенсаций за условия труда работникам организаций. Анализ, проведенный в период с января 2014 года по настоящее время, показывает, что в 35 % представленных на экспертизу материалов, выявлены отклонения, влияющие на качество специальной оценки условий труда и правильность предоставления гарантий и компенсаций работникам за условия труда.В 2018 году завершено расследование 80 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. Анализ материалов несчастных случаев свидетельствует, что 63,8 % от общего числа НС произошло по причинам организационного характера: неудовлетворительная организация производства работ; недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда; не применение работником средств индивидуальной защиты; нарушение трудового распорядка и дисциплины труда.Самарская область является первым регионом России, вступившим в движение WorldSkills. Уже в сентябре 2012 года в Самаре проведен первый региональный этап Национального чемпионата WorldSkills Russia, в 2013 году Самарская область приняла Первый Национальный чемпионат WorldSkills Russia.В 2018 году сборная России победила в европейском чемпионате WorldSkills, а наш земляк студент Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов – лидером индивидуального зачёта.По информации министерства образования и науки Самарской области, за весь период участия в финалах Национальных чемпионатов молодыми профессионалами Самарской области была завоевана 81 медаль.Участники конкурсов прошлых лет сейчас выступают в роли экспертов на всех уровнях национального чемпионата «Молодые профессионалы» и при проведении демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia.По степени вовлеченности студентов в движение WorldSkills Russia Самарская область занимает 4 место в стране. Ежегодно конкурсные площадки регионального чемпионата посещают свыше 6,5 тысяч школьников образовательных организаций Самарской области.С 2017 года Самарская область принимает участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации образовательных программ среднего профессионального образования.Члены областной трехсторонней комиссии поручили Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» организовать работу с предприятиями и организациями по проведению стажировок на современном оборудовании и трудоустройству победителей и призеров регионального этапа соревнований «Молодые профессионалы».«Мы очень гордимся достижениями наших молодых профессионалов. Отрадно, что в регионе в последние два года стабильно (на 10% ежегодно) увеличивается количество учащихся учреждений среднего профессионального образования. Это заслуга и преподавателей, внедряющих новаторские методики обучения, идущих в ногу со временем, и работодателей, активно участвующих в подготовке молодых специалистов. Уверен, что новыми победами профессионалов, достойными условиями и оплатой труда престиж рабочих профессий будет только укрепляться», — подчеркнул А.П. Нефёдов.В завершение заседания был заслушан вопрос о подготовке к выполнению комплекса ГТО трудящимися Самарской области. С 2016 года комплекс ГТО доступен для трудовых коллективов и взрослого населения 22 «пилотных» регионов страны, в число которых входит Самарская область. С 1 января 2018 года на всей территории Российской Федерации осуществляется заключительный этап.На территории 36 муниципальных образований Самарской области созданы 78 Центров тестирования населения по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.В настоящее время участниками проекта стали более 99 тысяч жителей Самарской области, или 3,3 % населения субъекта в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Среди них более 16 тысяч человек или 16% составляет трудоспособное население в возрасте от 25 до 59 лет.Согласно электронной базы данных комплекса ГТО количество жителей Самарской области в возрасте от 25 до 59 лет, выполнивших нормативы на знаки отличия ГТО, составило:в 2016 году — 279 человек;в 2017 году — 1 316 человек;в первом полугодии 2018 года — 292 человека.На сегодня одной из главных задач остается организация работы центров тестирования и обеспечение равного доступа к тестированию всех категорий населения.В связи с чем Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» совместно с Федерацией профсоюзов Самарской области рекомендовано продолжить деятельность по информированию работодателей и работников организаций и учреждений о реализации комплекса ГТО на территории Самарской области, а также необходимости создания физкультурно-спортивных клубов для подготовки работников к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и оздоровления посредством физической культуры и спорта, передает пресс-служба облправительства.