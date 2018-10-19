Состоялось заседание Правительства Самарской области
19 октября 2018 15:54
113
Члены областного кабинета министров рассмотрели и одобрили проект изменений в Закон Самарской области об областном бюджете на 2018 год. Изменения касаются параметров расходов министерства строительства Самарской области.
За счёт экономии средств при проведении конкурсных процедур и оптимизации расходов на отдельные завершаемые объекты капитального строительства предлагается увеличить бюджетные ассигнования на мероприятия по оказанию поддержки обманутым дольщикам.
Дополнительно предлагается направить 53,2 млн. рублей на субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (производителям товаров, работ, услуг) на возмещение затрат, понесённых ими в связи с выполнением работ по строительству проблемных объектов (расходов на коммунальную инфраструктуру). Ещё 33,7 млн. рублей планируется направить на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по развитию жилищного строительства.
Эти средства, в том числе, позволят завершить строительство и благоустройство, подготовить к сдаче в Самаре 16-ти этажный многоквартирный дом на ул. Сов. Армии и многоквартирный дом на ул. Революционной. Когда эти объекты будут приняты в эксплуатацию, жильё получат 322 семьи.
Окончательное решение о перераспределении средств областного бюджета будет принято на заседании Самарской губернской Думы.
«Губернатор Дмитрий Азаров назвал проблему обманутых дольщиков одной из важнейших. В этом году в Самарской области почти 600 человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, получили меры господдержки и избавились от статуса «обманутый дольщик». Принятие законопроекта позволит помочь ещё нескольким сотням семей получить жильё. Если решение будет принято, то до конца года дополнительно на эти цели будет направлено почти 87 миллионов рублей», — подчеркнул Александр Нефёдов, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 октября 2018 18:57Мэр Керчи ответил на вопрос о месте захоронения устроившего стрельбу
Решение о месте похорон студента, который устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже Керчи, примут его родственники. Социум
12
19 октября 2018 18:46
Правоохранители склоняются к тому, что старт оказался неудачным из-за ошибок сборщиков. Социум
34
19 октября 2018 18:15
За высокое профессиональное мастерство восьми дорожникам Александр Фетисов вручил почетные знаки «Заслуженный работник дорожного хозяйства. Социум
60
Здравоохранение
18 октября 2018 15:43
В состав которой войдут представители регионального минздрава, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, потенциальный... Здравоохранение
214
18 октября 2018 14:47
Пройдет пресс-конференция в рамках 7-й Всероссийской конференции с международным участием «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные... Здравоохранение
239
17 октября 2018 17:09
Мультидисциплинарная бригада в составе врача-гериатра, специалиста по социальной работе, хирурга, уролога, невролога осмотрит пожилых пациентов. Здравоохранение
235
Новости медицины
16 октября 2018 19:54
Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье. Новости медицины
89
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
96
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
138
Туризм
17 октября 2018 17:02
Итогом этих мероприятий должны стать новые соглашения о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма и появление новых тур-продуктов. Туризм
251
12 октября 2018 10:00
Сумма требований в целом достигла 16,8 млн рублей. Туризм
282
11 октября 2018 13:41Эксперты назвали самый дорогой город для туристов
Первое место в рейтинге занял Дубай. Туризм
264
Образование
19 октября 2018 13:22
Сотрудничество открывает возможности для реализации совместных проектов в сфере информационных и компьютерных технологий. Образование
98
18 октября 2018 10:57
Горожан приглашают на лекцию об Алексее Подурове. Образование
228
17 октября 2018 13:18
На примере зарубежного и российского опыта школьники узнают, как придумать идею и превратить ее в стартап. Образование
546
Культура
19 октября 2018 13:31
Гостей ждут выставка и концерт. Культура
102
18 октября 2018 13:12
Он пройдет с участием российских и зарубежных хореографов. Культура
166
18 октября 2018 12:10
Выступления станут продолжением традиции проведения ежегодного Музыкального фестиваля «Мстиславу Ростроповичу». Культура
167
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
496
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1460
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1669
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
365
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
426
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
400
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
826
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
671
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1068
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
705
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1120
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1167
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2262
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1680
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1857
Мероприятия