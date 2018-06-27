Состоялась встреча главного федерального инспектора по Самарской области и руководства Федеральной службы судебных приставов
27 июня 2018 15:36
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Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича провел рабочую встречу с заместителем директора
Федеральной службы судебных приставов – заместителем главного судебного пристава Российской Федерации Владимиром Ворониным и
вновь назначенным руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области – главным судебным приставом по Самарской области Закиром Муратовым (приказ Министра юстиции Российской Федерации от 19.06.2018 г.).
Во время встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности службы судебных приставов на территории Самарской области, обозначены
приоритетные направления взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти региона, намечен план совместной работы, сообщает пресс-служба ПФО.
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Социум
27 июня 2018 16:16
Социум
50
27 июня 2018 15:36
Во время встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности службы судебных приставов на территории Самарской области. Социум
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27 июня 2018 15:17
Социум
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