Состоялась пресс-конференция фестиваля «Золотая Маска» в Новокуйбышевске»

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В мероприятии приняли участие: Мария Ревякина – генеральный директор фестиваля «Золотая Маска»; Сергей Филиппов – врио министра культуры Самарской области; Сергей Марков – глава г.о. Новокуйбышевск; Мария Морозова – генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; Алексей Песегов – художественный руководитель Драматического театра (г. Минусинск); Юрий Погребничко – художественный руководитель театра «Около дома Станиславского» (г. Москва); Денис Бокурадзе – художественный руководитель театра-студии «Грань» (г.о. Новокуйбышевск).В начале пресс-конференции Сергей Филиппов поблагодарил дирекцию «Золотой Маски» за то, что фестиваль проводится на самарской земле, и выразил надежду, что в следующий раз показы спектаклей-номинантов и лауреатов пройдут именно в Самаре. Однако, заметил руководитель ведомства, выбор не случайно пал на Новокуйбышевск, ведь известный теперь всей России театр-студия «Грань» — неоднократный номинант и лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» — располагается в местном театрально-концертном комплексе.Мария Ревякина отметила активную поддержку фестиваля министерством культуры Российской Федерации, Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, Правительством Самарской области, Администрацией Новокуйбышевска, городским Домом культуры, зрителями самарского региона и лично Денисом Бокурадзе, поскольку он является инициатором проведения фестиваля в этом небольшом городе.Гендиректор «Золотой Маски» рассказала, что есть идея провести «Маску» в Самаре: «У вас отличные театры, у вас прекрасные площадки. Вот сейчас мы были в новом здании театра «СамАрт», такому может позавидовать любой московский театр. Есть площадка театра драмы и театра оперы и балета, откроется театр кукол. И надеемся, что построят здание для театра «Грань». Замечу, что это редкость, когда регион так много вкладывает в культуру, в театры, что руководители региона и города понимают значимость этой поддержки».«Золотая Маска», помимо спектаклей, дает большую возможность и актерам «Грани» развиваться. Потому что проводятся мастер-классы по сценическому движению, пластике, сценической речи. И это дорогого стоит, поскольку «Золотая Маска» охватывает не только зрителей, но и тот театр, в который она приезжает, и проводит замечательную образовательную программу. Для широкой публики еще будет лекция Кристины Матвиенко. «Золотая Маска» – это такой информационно-пропагандистско-театральный проект. Проект, который пропагандирует театр, не навязывая его, а давая зрителям возможность влюбиться», — поделился Денис Бокурадзе, а также выразил надежду на то, что фестиваль, который открыл когда-то для широкой публики театр «Грань» — фестиваль малых городов, возможно, будет когда-то проведен уже в новом здании театра.На пресс-конференции речь, конечно же, зашла и о строительстве нового здания для театра-студии «Грань». Глава Новокуйбышевска рассказал, что на сегодняшний день прорабатывается вопрос потенциальной площадки, планируются к проведению публичные слушания с жителями ближайших микрорайонов, и что в поддержку проекта уже собрано 20 000 подписей жителей города. Параллельно, по словам Сергея Маркова, прорабатывается концепция театра. До конца текущего года планируется проведение конкурса на проектирование. После этого будет объявлен конкурс на строительство театра.«Сроки сжатые. Театр мы планируем открыть в 2020 году. И в этом вопросе очень рассчитываем на поддержку областного Правительства и Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова», — пояснил Сергей Марков.Руководитель областного минкульта Сергей Филиппов добавил: «Принципиальное решение Губернатора было озвучено еще в августе, когда Дмитрий Игоревич здесь был и осматривал площадку, что регион обязательно будет помогать в этом проекте. Основную нагрузку по финансированию строительства возьмет на себя областной бюджет».После пресс-конференции состоялся показ второго спектакля в рамках фестиваля «Магадан/Кабаре/» (театр «Около дома Станиславского», Москва, инсценировка и режиссура Юрия Погребничко), передает пресс-служба облправительства.