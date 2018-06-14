Состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре
14 июня 2018 18:26
Сегодня в городском пресс-центре врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов и посол города-организатора, музыкант, заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко подробно рассказали журналистам о программе Фестиваля болельщиков FIFA, культурных мероприятиях, которые проходят в Самарской области в дни проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм.
«Чемпионат мира по футболу – это не только спортивный праздник, но и обширная культурно-развлекательная программа, организованная не только для гостей, но и для жителей города. Программа, демонстрирующая все лучшее, что есть в регионе», — отметил Сергей Филиппов.
Сегодня 14 июня состоится церемония открытия Фестиваля болельщиков, в которой примут участие 600 артистов – это и солисты балета, и оперные певцы, и симфонический оркестр, и «визитная карточка» нашего региона - Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова, ансамбль «Волжские казаки», национальные коллективы народов, проживающих в Самарской области. Начало развлекательной программы в 16.00. В 18.30 – прямое включение церемонии открытия мирового первенства с московского стадиона «Лужники». В 19.00 начнется прямая трансляция матча «Россия - Саудовская Аравия», а в 21.00 на самарскую сцену выйдет легендарная группа «ДДТ». Прямую трансляцию концерта покажет телеканал «Россия-24».
Каждый день фан-зона начинает работать в разное время: 12.00, 14.00, 16.00 или 20.00. Это зависит от трансляций матчей. В концертных программах примут участие более 60-ти солистов и творческих коллективов. Среди них: гр. «Старый третий», гр. «Революция», гр. «Синяя Птица», гр.Русский Формат (г.Воронеж), ансамбль «Волжские Казаки», национальные коллективы, Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова, муниципальный духовой оркестр под управлением Марка Когана, Симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, Самарский академический театр оперы и балета, заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко, и многие другие.
Хедлайнерами Фестиваля станут:
21 июня — группа Gotthard
22 июня — солисты Большого театра: Алексей Неклюдов (тенор) – солист Московского театра «Новая опера», приглашенный солист Большого театра, Полина Шамаева (мецц-сопрано) – солистка Московского театра «Новая опера», победительница телепроекта «Большая опера» на канале «Культура», Константин Шушаков (баритон) – солист Большого театра, Екатерина Лёхина (сопрано) – обладатель премии «Грэмми», лауреат международных конкурсов, приглашенная солистка Большого театра.
25 июня — группа «Чайф»
28 июня — транс-диджей Paul Oakenfold
3 июля — Therr Maitz
7 июля — рэпер L'One
15 июля — «Дискотеки Авария», Владимир Аветисяна и D’Black Blues Orchestra.
В рамках Культурной программы в Самарской области будет организованно десятки мероприятий: 5 концертных программ, более 20 театральных представлений, 14 выставок, ярмарка товаров региональных представителей, 4 этнических и гастрономических фестиваля.
5 июля на сцене Самарской государственной филармонии состоится выступление уникального проекта бразильского вокалиста и гитариста Жоандера Сантоса (Joander Santos) – одного из самых ярких вокалистов и гитаристов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. 17 июля – закрытие симфонического сезона Самарской государственной филармонии с участием лауреата конкурса «Большая опера-2017» Полины Шамаевой (меццо-сопрано). С 7 июня по 20 июля в Самарском областном художественном музее работает выставка «Быстрее! Выше! Сильнее!». Выставка графики из фондов музея посвящена теме спорта, которая получила массовое развитие в советское время. С 7 июня по 19 июля в художественном музее проходит выставка фотографий Сергея Баранова «Больше чем футбол». С мая по сентябрь в Самарском областном историко-краеведческом музее им.П.В.Алабина проходит уникальная выставка из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея «Спасенные сокровища сарматских курганов». До 29 июля в художественный музей представляет персональную выставку музыканта Сергея Шнурова «Ретроспектива Брендреализма», которая является продолжением громкого проекта, прошедшего в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове. До 15 августа в Музее Модерна работает выставка «Абрамцево. У истоков модерна» из собрания музея-заповедника «Абрамцево», посвященная истокам русского модерна. Муниципальные театры «Самарская площадь», «Камерная сцена», «Лукоморье» в дни проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм представят свои лучшие постановки. 29-20 июня в Самарском академическом театре драмы им. М.Горького состоится премьера спектакля «Роковая ошибка».
В государственных и муниципальных учреждениях культуры для обладателей паспорта болельщика предусмотрены скидки — 10% от стоимости билета. Накануне и в дни проведения футбольных матчей государственные музеи Самарской области будут работать с 10.00 до 20.00. В другие дни – в обычном режиме. Подробная информация о скидках и режиме работы на сайтах учреждений, а также на сайте министерства культуры Самарской области http://mincult.samregion.ru/ в разделе Культурная программа Чемпионата мира по футболу FIFAтм 2018 года.
В городских парках («Парк Гагарина», «Струковский сад», «Парк Щорса») пройдут вечерние концертные программы. Также на набережной будет представлена «Ярмарка мастеров» — ярмарка товаров региональных представителей, в том числе, мастеров художественных ремесел и народных промыслов. 30 июня в парке имени Ю.А.Гагарина состоится 30-й юбилейный областной Сабантуй.
Масштабные культурные мероприятия проводятся и в других муниципальных образованиях региона. Например, с 30 июня по 4 июля под Тольятти на открытой площадке состоится XI фестиваль музыки и искусств «Тремоло». 28 июня во Дворце культуры искусства и творчества г. Тольятти пройдет Гала-концерт Всероссийского фестиваля академического и фольклорного пения «Благодатное лето. Жигули 2018». 29 июня оркестр Тольяттинской филармонии сыграет с приглашенным дирижером - Заслуженным артистом Республики Северная Осетия-Алания, дирижёром Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Тимуром Зангиевым.
В дни Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в Самаре будет реализован проект «Модерн в облаках». Он представит гостям города самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Над 18 зданиями в стиле модерн на улицах Фрунзе, Шостаковича, Куйбышева, Ленинградской и Молодогвардейской поднимутся в воздух 4-метровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки каждого объекта. Возле памятников архитектуры будут установлены навигационные стенды с информацией о них и расположенных рядом достопримечательностях. Рядом с архитектурными объектами разместятся шесть творческих площадок с разного рода активностями, сообщает пресс-служба минкульта Самарской области.
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