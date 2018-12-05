Состоится рейд по несанкционированным свалкам Красноярского района Самарской области

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6 декабря 2018 года в 11.00 состоится выездное совещание Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области по вопросам ликвидации несанкционированных свалок в Красноярском районе.Представители министерства обсудят пути решения проблемы несанкционированных свалок, в том числе связанных с работой регоператора по ТКО. На данный момент в Самарской области выявлено 513 несанкционированных свалок, из них 9 в Красноярском районе. Они будут ликвидироваться силами собственников земли (регоператор не отвечает за их ликвидацию, а потребитель не платит ничего за их ликвидацию).Региональный оператор также участвует в ликвидации несанкционированных свалок, но только тех, которые образуются с 1 января 2019 года. Это будет работать следующим образом: послесообщения о несанкционированной свалке представители организации выезжают на место, составляют акт, делают в доказательство фотографии. Затем определяются координаты свалки и направляется уведомление собственнику земельного участка, на котором она находится. Если собственник земельного участка в течение тридцати дней не ликвидирует свалку самостоятельно, её убирает региональный оператор, а затем в судебном порядке взыскивает понесенные расходы.Напомним, с 01.01.2019 года по всей России, в том числе в Самарской области осуществляется переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. За вывоз, транспортировку, сортировку и утилизацию отходов будет отвечать единый региональный оператор, передает пресс-служба облправительства.