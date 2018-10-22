Составлен топ-3 лучших трёхдверных внедорожников на российском авторынке

106

Третье место заняла Lada 4×4 Bronto. Улучшенная версия этого типа машины получила удлинённую подвеску и увеличенный дорожный просвет. При этом внутренности авто остались без изменений: 1,7-литровый бензиновый двигатель на 83 л. с. и пятискоростная "механика".На втором месте оказался классический Suzuki Jimny. Лёгкий по весу и управлению с полным приводом, он позволяет проезжать по сложным трассам, даже невзирая на недостаточно сильный 1,3-литровый бензиновый двигатель на 85 л. с. При этом у машины есть выбор между пятискоростной "механикой" и "автоматом" на четыре диапазона.Лидером стал дорогой и массивный Jeep Wrangler Rubicon. Обновлённый внедорожник обзавёлся "автоматом" на восемь диапазонов с раздаточной коробкой с пятью режимами работы. Это даст возможность быстро въехать даже на крутую горку. Бензиновый двигатель с турбонаддувом разгоняет машину втрое быстрее, чем ранние модели.