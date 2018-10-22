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Новости /  Общество /  Социум  

Составлен топ-3 лучших трёхдверных внедорожников на российском авторынке

22 октября 2018 16:01
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Третье место заняла Lada 4×4 Bronto. Улучшенная версия этого типа машины получила удлинённую подвеску и увеличенный дорожный просвет.
Автоспециалисты назвали лучшие компактные трёхдверные внедорожники. Список машин разместил портал "Автоновости дня", передает life.ru.

Третье место заняла Lada 4×4 Bronto. Улучшенная версия этого типа машины получила удлинённую подвеску и увеличенный дорожный просвет. При этом внутренности авто остались без изменений: 1,7-литровый бензиновый двигатель на 83 л. с. и пятискоростная "механика".

На втором месте оказался классический Suzuki Jimny. Лёгкий по весу и управлению с полным приводом, он позволяет проезжать по сложным трассам, даже невзирая на недостаточно сильный 1,3-литровый бензиновый двигатель на 85 л. с. При этом у машины есть выбор между пятискоростной "механикой" и "автоматом" на четыре диапазона. 

Лидером стал дорогой и массивный Jeep Wrangler Rubicon. Обновлённый внедорожник обзавёлся "автоматом" на восемь диапазонов с раздаточной коробкой с пятью режимами работы. Это даст возможность быстро въехать даже на крутую горку. Бензиновый двигатель с турбонаддувом разгоняет машину втрое быстрее, чем ранние модели.
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Комментарии



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