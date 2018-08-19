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Новости /  Общество /  Социум  

Составлен топ-10 самых продаваемых в России авто с механикой

19 августа 2018 23:24
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За шесть месяцев текущего года россияне купили более 350 тысяч автомобилей с МКП.
Эксперты составили список из десяти марок автомобилей с механической коробкой передач, которые лидируют по продажам в первом полугодии текущего года в России. Рейтинг размещён на сайте агентства "Автостат", передает life.ru.

Так, вновь самой популярной маркой является отечественная LADA (154 тысячи авто), следом идёт компания Renault, продажи которой за шесть месяцев составили 51,6 тысячи единиц. В тройку вошла марка KIA — 23,9 тысячи авто.

В десятку попали Hyundai, Volkswagen, Skoda, Chevrolet, Nissan, УАЗ, а также Datsun.

Всего за шесть месяцев текущего года россияне купили более 350 тысяч автомобилей с механической коробкой передач. Этот результат на 15 процентов больше, чем в январе-июне 2017 года. 
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Комментарии



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