Составлен топ-10 самых продаваемых в России авто с механикой

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Так, вновь самой популярной маркой является отечественная LADA (154 тысячи авто), следом идёт компания Renault, продажи которой за шесть месяцев составили 51,6 тысячи единиц. В тройку вошла марка KIA — 23,9 тысячи авто.В десятку попали Hyundai, Volkswagen, Skoda, Chevrolet, Nissan, УАЗ, а также Datsun.Всего за шесть месяцев текущего года россияне купили более 350 тысяч автомобилей с механической коробкой передач. Этот результат на 15 процентов больше, чем в январе-июне 2017 года.