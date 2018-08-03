Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом

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С января по июнь текущего года в России было продано порядка 1 миллиона 820 тысяч подержанных легковушек, что на 4,7% больше, чем было продано годом ранее. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных иномарок с пробегом.Так, первое место сохранил автомобиль Ford Focus. За первое полугодие 2018 года было продано 63,2 тысячи единиц, что на 2,3% больше, чем год назад. Полностью рейтинг выглядит следующим образом:Ford Focus.Toyota Corolla (49,7 тысячи).Hyundai Solaris (44,1 тысячи).KIA Rio (39,1 тысячи).Toyota Camry (37,3 тысячи).Renault Logan (35,8 тысячи).Chevrolet Niva (33,7 тысячи).Opel Astra (30 тысячи).Daewoo Nexia (29,1 тысячи).Volkswagen Passat (25,7 тысячи).