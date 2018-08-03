Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом
3 августа 2018 15:54
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С января по июнь текущего года в России было продано порядка 1 миллиона 820 тысяч подержанных легковушек, что на 4,7% больше, чем было продано годом ранее. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных иномарок с пробегом.
Так, первое место сохранил автомобиль Ford Focus. За первое полугодие 2018 года было продано 63,2 тысячи единиц, что на 2,3% больше, чем год назад. Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
Ford Focus.
Toyota Corolla (49,7 тысячи).
Hyundai Solaris (44,1 тысячи).
KIA Rio (39,1 тысячи).
Toyota Camry (37,3 тысячи).
Renault Logan (35,8 тысячи).
Chevrolet Niva (33,7 тысячи).
Opel Astra (30 тысячи).
Daewoo Nexia (29,1 тысячи).
Volkswagen Passat (25,7 тысячи).
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