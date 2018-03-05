Составлен свежий Топ-10 самых доступных по цене авто РФ
5 марта 2018 23:17
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Меньше всего денег просят сегодня за базовую комплектацию компактного седана Lada Granta, в самой «аскетичной» сборке эта модель стоит всего 400 000 рублей. Столько необходимо заплатить за «Гранту» с 1.6-литровым мотором на 87 лошадиных сил и 5-ступенчатой механической КПП. Оснащение весьма скромное, так имеется всего одна подушка безопасности водителя.
На втором месте в рейтинге бюджетников рынка нашей страны на начало весны значится Lada Priora, у неё начальная комплектация оценена в 415 000 рублей. На третьей позиции Lada Granta в кузове лифтбек, на неё ценник стартует с 425 000 рублей. Далее в таблице расположился компактный хэтчбек Ravon R2, с ценой от 439 000 рублей. Это самая доступная по цене иномарка российского рынка, и по совместительству — самая недорогая легковушка с автоматической трансмиссией.
На пятом месте в рейтинге седан Datsun on-DO, чей ценник стартует с 444 000 рублей (правда, речь лишь о машинах 2017 года выпуска). На шестой строчке в таблице Ravon Nexia, у которой стартовая комплектация продается по цене 449 000 рублей. Далее хэтчбек Lada Kalina, с ценником от 450 000 рублей, на восьмой позиции седан Brilliance H230, за него просят сейчас от 459 900 рублей, далее в списке Lada Kalina в кузове универсал, чей ценник стартует с 465 200 рублей. И замыкает Топ-10 рейтинга бюджетников внедорожник Lada 4x4, за легенду «ВАЗа» просят сегодня не менее 483 900 рублей.
Выбирая автомобиль подешевле, покупателям следует иметь в виду, что «в нагрузку» к бюджетной технике идет, как правило, не слишком высокое качество сборки, наличие мелких дефектов и скромный уровень сервиса. Был составлен рейтинг брендов по качеству послепродажного обслуживания в России, и в десятке лидеров тут нет ни одной марки, представленной в Топ-10 «бюджетников».
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Комментарии
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