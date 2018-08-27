Составлен список самых необычных имён новорождённых в Москве
27 августа 2018 21:39
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— Редкое для нашего города имя обычно дают ребёнку в семье, где один из родителей иностранец. Хотя какой-то заметной тенденции увеличения числа необычных имён у новорождённых мы в последнее время не наблюдаем, — пояснила начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьёва.
В Москве в 2018 году родились Дональд, Уолтер, Яго и Томислав. Также появился на свет Арамис, носящий имя одного из мушкетёров в книге Александра Дюма. Несколько девочек — Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита и Ляля. Одну девочку назвали Джульеттой, в честь возлюбленной Ромео из трагедии Шекспира. Ещё одной девочке дали имя главной героини сказки Андерсена "Снежная Королева" — Герда.
Среди необычных славянских и греческих имён Святополк, Амвросий, Дар, Поликарп, Леонтий, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий. Среди девочек необычные имена носят Ладислава, Добромира, Гликерия, Ладомира, Степанида, Мстислава, Ива, Муза и Весна.
Рейтинг популярности имён новорождённых почти не изменился по сравнению с прошлым годом. Самым востребованным мужским именем остаётся Александр, на втором месте — Михаил. Третье место по популярности занимает Максим. Также в список попали Даниил (в том числе Данила и Данил), Артём, Иван, Дмитрий, Кирилл, Марк и Матвей.
Список самых востребованных женских имён в 2018 году возглавило имя София (или Софья), второе и третье место занимают Мария и Анна. Далее в списке идут Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Варвара и Елизавета.
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