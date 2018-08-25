Составлен рейтинг пяти лучших подержанных автомобилей для дачников

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Первое место в рейтинге занял Mitsubishi Pajero третьего поколения. Он отличается надёжностью и вместительностью и стоит примерно 450 тысяч рублей.На втором месте оказался Ford Explorer. Американский внедорожник 2005 года обойдётся примерно в 400 тысяч рублей.Третью строчку занимает УАЗ Patriot, подержанная версия которого стоит около 340 тысяч рублей.На четвёртом месте находится SsangYong Rexton второй генерации, продающийся по цене в 460 тысяч рублей.И замыкает пятёрку Toyota Land Cruiser 100 Series. За подержанный автомобиль придётся заплатить 800 тысяч рублей.