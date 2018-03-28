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Новости /  Общество /  Социум  

Сойфер: Для ускоренного развития цифровой экономики в Самарской области надо создать региональный ресурсный центр

28 марта 2018 14:15
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Для разработки плана реализации послания президента Федеральному собранию от 1 марта 2018 г. в Самарской области созданы рабочие группы. К их работе привлекаются представители общественности.
Для разработки плана реализации послания президента Федеральному собранию от 1 марта 2018 г. в Самарской области созданы рабочие группы. К их работе привлекаются представители общественности. Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Самарской области, президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, академик РАН Виктор Сойфер, координирующий работу по разработке комплекса мер для внедрения цифровых технологий, заявил о необходимости создания в регионе центра цифровой экономики.

Выступая на расширенном заседании правительства Самарской области, он отметил, что в послании президента Федеральному собранию ясно сформулирован образ будущего страны, обозначены стратегические цели развития страны и определены пути их достижения. «Масштаб поставленных президентом задач таков, что он рассчитан не на год и не на очередные шесть лет. Речь идет об интенсивной и перспективной работе для целого поколения», – отметил Виктор Сойфер.

Решать масштабные задачи, обозначенные в послании, опираясь только на компетенции органов власти, было бы неправильно, считает академик РАН. «Предлагаю при разработке плана в полной мере задействовать потенциал вузовской и академической науки, бизнеса, ведущих институтов гражданского общества. И основным инструментом разработки плана сделать экспертные группы, включающие представителей власти и экспертного сообщества», – пояснил Сойфер.

В частности, он считает целесообразным создание регионального ресурсного центра, который будет координировать работу ускоренного развития цифровой экономики в Самарской области. «Одной из основных задач регионального центра станет формирование единого цифрового пространства Самарской области и его эффективное интегрирование в единое цифровое пространство России», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области. По мнению эксперта Народного фонта, при реализации отдельных направлений цифровой экономики необходимо в первую очередь охватить сферу здравоохранения, процессы создания «умных городов», госуправления, развития сельскохозяйственной отрасли и социальной инфраструктуры сельских территорий, проблемы контрольно-надзорной деятельности.

Региональный ресурсный центр цифровой экономики призван обеспечить научно-методическое сопровождение развития цифровой экономики в регионе, а также вести подготовку необходимых для Самарской области кадров, способных решать весь спектр задач, предусмотренных программой «Цифровая экономика Российской Федерации», считает Сойфер. «Ресурсный центр будет осуществлять координационную функцию социального заказа на подготовку специалистов под те сферы, где эти знания будут востребованы на практике», – уточнил сопредседатель регионального штаба ОНФ.

Он подчеркнул, что Самарская область не раз доказывала, что успешное решение самых масштабных задач становится возможным при гармоничном взаимодействии гражданского общества и властных структур. «Это трудовой подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной войны, строительство Волжской ГЭС, предприятий машиностроения и создание передовой авиационной и ракетно-космической техники. Сейчас перед нами стоят не менее масштабные задачи, и есть убежденность, что Самарская область готова к их решению», – подчеркнул академик РАН.

«Необходимо в сжатые сроки подготовить конкретный и реалистичный план мероприятий по реализации в Самарской области положений послания президента Российской Федерации», – подытожил Виктор Сойфер, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.


Фото: Архив «ВН»





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