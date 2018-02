Согласно результатам опроса, доля «экономических пессимистов» в России составляет 30%

242

Для России этот показатель с прошлого года не изменился, отмечают эксперты Gallup International. А вот число негативных оценок экономических перспектив по всему миру в целом выросло: проблем такого рода ожидают в 2018-м 30% опрошенных в 55 странах мира, а годом ранее так отвечали только 22% респондентов.При этом большинство россиян не ждут от 2018-го никаких изменений в области экономики и считают, что наступивший год будет таким же, как и ушедший. Такое мнение выразили ​49% опрошенных (этот показатель в России на 13% больше, чем в мире).Только 14% россиян настроены оптимистично и считают, что наступивший год принесет экономическое процветание. В прошлом году «экономических оптимистов» в России было чуть больше — 17%.Доля «экономических оптимистов» в России ниже, чем по всему миру в целом. В ходе социологических опросов в 55 странах мира о том, что ожидают от 2018 года экономического процветания, заявили 28% респондентов. По сравнению с прошлым годом число оптимистов резко сократилось: тогда позитивных экономических изменений ожидали 42% опрошенных.Аналитики Gallup International также рассчитали глобальный индекс экономической надежды — этот показатель вычислялся путем вычитания негативных ответов респондентов из позитивных: чем он выше, тем больше людей ждут от 2018 года перемен к лучшему.В целом для мира индекс экономической надежды стал отрицательным и составил минус 2 п.п. (по сравнению с плюс 20 п.п. в прошлом году). Для России он составляет минус 16 п.п., что совпало с данными 2001 года и близко к данным 2011, 2012 и 2016 годов.​При этом лидерами рейтинга Gallup по индексу экономической надежды оказались Нигерия, Вьетнам и Индонезия: показатель в этих странах составил ​59, 55 и 53 п.п. соответственно. Высока доля «экономических оптимистов» также в Индии, на Филиппинах, в Албании и Бангладеш.Последние места в рейтинге Gallup по индексу экономической надежды занимают Италия (минус 50 п.п.), Греция (минус 43 п.п.) и Турция (минус 40 п.п.).Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International не связана с Gallup Inc. со штаб-квартирой в Вашингтоне. В рамках ежегодного опроса End of The Year аналитики организации задавали респондентам вопросы об их ощущениях и прогнозах по поводу экономических перспектив на текущий год.В этот раз в ежегодном опросе, который проводился в ноябре и декабре 2017 года, приняли участие 54 тыс. человек в 55 странах мира. В России в опросе участвовали 1,5 тыс. человек.