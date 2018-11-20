Согласно рейтингу регионов РФ, по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО, СО заняла 4 место

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Согласно рейтингу регионов, составленному Министерство экономического развития РФ, по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО, СО заняла 4 место. "Мы-явные лидеры, и это очень важно. Энергией своих дел вы делаете наше общество гуманнее", - подчеркнул на встрече с лидерами НКО, лидер движения "Инклюзивный клуб добровольцев", рассказал о проектах,направленных на включение людей с ограничениями по здоровью во все направления социально-экономического развития СО: "Чтобы инвалиды были не просто получателями услуг,а активными участниками процессов".Опыт Инклюзивного клуба добровольцев перенимают другие регионы. Глава региона подчеркнул: движение получит всестороннюю поддержку, в перспективе ряд инициатив может стать основой региональных и муниципальных программ."То, что вы делаете, дорого и важно - и для меня лично, и для всей СО", - отметил Дмитрий Азаров.(проект #ТомСойерФест) рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются НКО: необходимость оплаты труда ряда привлечённых специалистов и координаторов проектов, которые заняты в работе 24/7. Не все формы грантов предусматривают возможность такой оплаты.Также актуальна проблема отсутствия специализированных помещений для работы НКО.Дмитрий Азаров поручил руководителю департамента по связям с общественностьюи Министерству имущественных отношений Самарской области рассмотреть варианты предоставления таких площадок.Руководитель Консультационно-методического центра СО НКОподчеркнула важность создания в регионе программы "СОдействие", которая позволяет претворить в жизнь самые разные гражданские инициативы. Вместе с тем, важно сохранить и конкурс социальных проектов.Дмитрий Азаров подчеркнул, что в следующем году на программу "СОдействие" будет направлено 208 млн рублей.Столь широкая поддержка гражданских инициатив реализуется в СО впервые.Губернатор поручил руководителю департамента по связям с общественностью СО Дмитрию Холину вместе с НКО в рамках этой программы учесть и гранты по социальным проектам, передает пресс-служба департамента информациолнной политики СО.