Согласно оценке Росстата, реальные доходы россиян в феврале 2018 года неожиданно подскочили на 4,4%
22 марта 2018 08:02
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Оценка Росстата оказалась неожиданностью для экономистов: консенсус-прогноз Bloomberg предполагал снижение реальных располагаемых доходов в феврале к тому же периоду предыдущего года на 0,1%.
Одной из причин февральского роста реальных доходов населения стало увеличение средней начисленной зарплаты в организациях на 9,7% в реальном выражении. Экономисты ожидали, что рост реальной зарплаты в феврале составит только 6%, показывают данные Bloomberg. Хотя показатель доходов домохозяйств в России только на 38% складывается из официальных зарплат (остальное — это не наблюдаемые прямыми статистическими методами доходы, социальные трансферты государства и т.д.), скачок зарплат может повлиять на динамику реальных располагаемых доходов.
Как сообщал РБК, в январе—феврале резко выросли зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников. Это связано с необходимостью выполнения президентских майских указов 2012 года, согласно которым зарплаты отдельных категорий бюджетников должны были достичь 100 или 200% от средних трудовых доходов всех россиян. Росстат повысил оценку роста реальных зарплат в экономике в январе 2018 года с 6,2 до 11,3%, и основное объяснение этому — индексация зарплат госсектора перед выборами, пишет в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Главный экономист БКС Владимир Тихомиров согласен, что одним из факторов роста реальных доходов в феврале стали дополнительные выплаты бюджетникам в сфере медицины, образования, науки и т.д. Он видит еще две причины: повышение пенсий и пособий (в январе страховые пенсии были проиндексированы на 3,7% выше инфляции, а в феврале социальные выплаты проиндексировали на 2,5%. — РБК) и значительные прибавки к зарплате в ряде отраслей. «Были ощутимо повышены оклады и выплачены премии в секторе нефти и газа, особенно в секторе нефтепереработки, где средняя зарплата выросла в 2,2–2,3 раза. Большие премиальные, судя по всему, были связаны с повышением цен на нефть и дополнительными доходами, полученными этим сектором промышленности», — говорит Тихомиров.
В феврале россияне также начали получать новый вид социальных выплат — пособия для семей, в которых после 1 января 2018 года родился первый ребенок. Статистики по количеству первых получателей пока нет.
По данным Росстата, в январе 2018 года средние зарплаты врачей в целом по России выросли на 28% по сравнению с 2017 годом, зарплата младшему медперсоналу была поднята на 56%, у социальных работников заработок увеличился на 26%, научные сотрудники стали получать на 37% больше, вузовские преподаватели — на 21%. В целом на категории бюджетников, подпадающие под майские указы, приходится около 5,4 млн россиян из примерно 33 млн официальных работников организаций.
В январе 2018 года динамика реальных располагаемых доходов была искажена единовременной выплатой пенсионерам, которая была сделана в январе 2017 года. С учетом этой выплаты, которая по определению должна включаться в реальные доходы населения за январь 2017 года, показатель в январе 2018-го упал на 7%. Без учета разовой выплаты пенсионерам показатель не изменился.
Реальные доходы россиян падали четыре года подряд — в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. Правительство прогнозирует, что в 2018 году реальные располагаемые доходы вырастут на 2,3%.
Действующая методика расчета реальных располагаемых доходов сталкивается с «объективными сложностями» при учете некоторых компонентов — в результате динамика этого показателя «несколько занижается», считают аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Реальные располагаемые доходы в статистике Росстата включают в себя официальные зарплаты работников организаций, скрытую оплату труда (доходы в неформальном секторе), пенсии и пособия, доходы от предпринимательской деятельности и доходы от собственности (проценты по вкладам, дивиденды и т.д.). Показатель фиксирует то, что остается у людей на руках после уплаты обязательных платежей (налоги, взносы, возврат кредитов и т.д.), и корректируется на инфляцию.
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