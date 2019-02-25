Софья Шихобалова, правнучка знаменитого мецената, встретила у себя дома Александра Хинштейна

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Софья Поликарповна, которой в этом году исполниться 93 года, наблюдает за общественной жизнью Самары пристально и внимательно. Она обрадовалась, когда узнала и о том, что фабрику-кухню будут реставрировать и что в ней будет расположен филиал Государственной Третьяковской Галереи.Как и многие другие здания в Самаре, фабрика-кухня была построена из кирпичей Кафедрального Собора, на месте которого сейчас стоит оперный театр, а в свое время, ее прадед – Антон Шихобалов построил собор в византийском стиле для города, потратив на него сотни тысяч рублей. Ее знаменитый прадед, память о котором Софья Поликарповна бережно хранит и рассказывает, многое сделал для Самары, ее градостроительства, развивал традиции меценатства, оказывал помощь нуждающимся.Александр Хинштейн, посетив Софью Поликарповну, увидел не только удивительную женину, прекрасного рассказчика, выслушал ее пожелания по реконструкции старой части Самары и особняков, которые построены братьями Шихобаловыми.Депутат, являясь координатором проекта "Историческая память", суть которого и заключается в реконструкции объектов культурного наследия, знает состояние всех объектов, имеющих историческое отношение к семье Шихобаловых. Просьбы к депутату Софья Поликарповна сформулировала заранее:«Для меня важно, чтобы была отремонтирована, наконец, Шихобаловская больница (Ленинская, 75)– особняк рядом с Покровским собором.В этой больнице, по настоянию прадеда, лечили всех без исключения: и богатых и бедных. В ней был установлен первый рентген… Мне очень хочется, чтобы обязательно, Александр Евсеевич, был отремонтирован фасад богадельни (ул.Братьев Коростелевых, 104), где расположен храм Серафима Саровского. Это же уникальный храм! Ему надо помочь!»Александр Хинштейн принял во внимание все просьбы Софьи Поликарповны и пообещал, что все объекты будут в ближайшем будущем отремонтированы. В свою очередь, депутат сделал встречное предложение:«Как вы, Софья Поликарповна, отнесетесь к тому, чтобы фамилию Шихобалова увековечить, придав одному из скверов Самары назвать его именем? У нас есть предложение, сквер на углу улиц Садовой и Ленинградской назвать Шихобаловским или назвать в честь Вашего прадеда скверик рядом с Покровским Собором и шихобаловской больницей?».Правнучка великого мецената и горожанина поблагодарила Александра Хинштейна и сказала, что у нее будут и свои предложения, а идея – увековечить имя семьи Шихобаловых, она считает необходимым, ведь улица Ленинская, когда-то уже была Шихобаловской."Для Самары - имя Шихобаловых не пустой звук. Это были крупнейшие купцы и благотворители, оставившие после себя народную больницу, Покровский собор, картинную галерею и пр. Считаю несправедливым, что на карте города их имя не увековечено. Предлагаю присвоить его площади или скверу", - отметил депутат.Депутат Госдумы и правнучка знаменитого купца и горожанина наметили планы. Они решили, что 95-летний юбилей Софьи Поликарповны они отметятв трапезной отремонтированного храма Серафима Саровского, расположенного внутри православной школы, бывшем здании Шихобаловской богадельни.