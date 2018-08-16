Собянин заявил, что каждый десятый россиянин получает пенсию за счёт москвичей. Так и живем

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— Есть предубеждение, что Москву кормят другие регионы. На самом деле всё с точностью до наоборот: каждый десятый россиянин получает пенсию за счёт москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды, каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счёт москвичей, которые перечисляют деньги в фонд ОМС, — сказал мэр Москвы.Сергей Собянин также подчеркнул, что в этом году сумма налоговых отчислений Москвы в федеральный бюджет сравнялась с объёмом трансфертов, которые федеральный бюджет передаёт остальным российским регионам.Собянин подчеркнул, что Москва является крупнейшим донором. А в регионах крупные города являются донорами, так как в них производительность выше.Фото: соцсети