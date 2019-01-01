Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения моста
1 января 2019 18:49
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«Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку, — написал Собянин. — Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое».
С 2016 года на посту директора Парка Горького находилась Марина Люльчук. До этого она возглавляла Объединенную дирекцию «Мосгорпарк».
РБК направил запрос в PR-службу Парка Горького.
В новогоднюю ночь в Парке Горького обрушился деревянный мост, на котором собрались посетители. Инцидент произошел сразу же после того, как прозвучал бой курантов. Всего пострадали 13 человек, среди них нет получивших тяжелые травмы. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. Угрозы для жизни пострадавших во время обрушения моста нет.
В мэрии Москвы причиной инцидента назвали «техническую неисправность конструктивных элементов катка».
Фото: соцсети
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