Собянин предложил запретить работать в такси с иностранными правами

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— Таксисты-иностранцы работают со своими национальными правами. Понятно, что выданы они не всегда адекватно, а это — дополнительные риски для пассажиров, — приводит слова градоначальника его пресс-служба.Собянин считает, что до принятия соответствующего закона следует обязать агрегаторы указывать в мобильном приложении страну, где водителю выдали права. Таким образом, по его мнению, пассажир сам будет выбирать, отказаться от поездки или нет.