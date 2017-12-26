Собянин: «Была же когда-то традиция дарить приданое новорожденным. Давайте ее возродим»
26 декабря 2017 23:23
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«Была же когда-то традиция дарить приданое новорожденным. Давайте ее возродим. С нового года при выписке из роддома все московские мамы будут получать приданое от города для своих малышей», — объяснил это решение на своем сайте мэр Сергей Собянин.
По словам градоначальника, «приданое» поможет семьям пережить проблемы, возникающие сразу после рождения ребенка.
«Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, чтобы купить кроватку-коляску-пеленки-распашонки. Покупать заранее — плохая примета. К исходу двух дней беготни отец уже просто никакой. А, может быть, лучше провести это время в более спокойной обстановке. Например, лишний раз навестить жену», — отметил Собянин.
Кроватку и коляску в подарочный набор, правда, включать пока не предлагают. Примерный список, размещенный на сайте Собянина, включает в себя 44 пункта, среди которых пустышка (одна штука), погремушка (одна штука), слюнявчик (одна штука), пеленки байковые (три штуки), брошюры (две штуки) и так далее.
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