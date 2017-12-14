Собрали все главные ответы Путина на только что завершившейся большой пресс-конференции в одном обзоре
14 декабря 2017 19:11
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О России будущего
«Вы знаете, я уже много раз говорил, какой я хотел бы видеть Россию, скажу еще раз: она должна быть современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти.
Главное, на чем необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества, — это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда. Это, без всяких сомнений, должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан».
О выдвижении и штабе
«Это будет самовыдвижение, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне, и вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан.
Что касается штаба, то не скрою, мы вчера только об этом говорили: пока окончательного решения нет <...>. Я бы хотел, конечно, чтобы это были люди авторитетные, известные в стране и которые искренне поддерживают ту политику, которая проводится на протяжении последних лет».
О своей программе
«Я бы не хотел сейчас говорить о предвыборной программе, которая у меня, так же как и у других кандидатов, наверняка будет, должна быть. Она у меня практически уже есть. Повторяю, сейчас [на пресс-конференции], наверное, не тот формат, когда можно ее презентовать».
О конкурентоспособности оппозиции
«Когда мы говорим об оппозиции, важно ведь не только шуметь на площадях или в кулуарной обстановке и говорить об антинародном режиме, важно что-то предложить.
Люди очень многим недовольны и правы, что они недовольны. Но когда люди начинают сравнивать и смотреть, что же предлагает оппозиция, особенно несистемная, возникают большие сомнения. Вот это самая главная, как мне кажется, проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией. Нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую повестку дня».
Об укрупнении регионов
«Никаких государственных планов по укрупнению, объединению и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока я президент, этого не будет.
Я считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства Российской Федерации, потому что любой народ — маленький, большой — должен выбрать сам такую форму его сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемой и оптимальной».
О ручном управлении в России
«Вы знаете, миф о ручном управлении сильно преувеличен. И в регионах, и на федеральном уровне в текущем режиме. Это я вам говорю как человек, который возглавлял правительство.
Вы не представляете, какой массив колоссальной работы проходит через правительство. Это самая тяжелая и сложная работа в системе управления, там нужно вмешиваться в каждый вопрос».
О санкциях
«Я уверенно говорю, что санкции [на российскую экономику] не повлияли так, как снижение цен на нефть, но все-таки повлияли».
О Центробанке
«Что касается контроля за соблюдением законов в Центробанке, то этот контроль осуществляется и прокуратурой, и другими органами. Не буду скрывать: время от времени ко мне соответствующие материалы поступают, но они своего подтверждения до сих пор не нашли. Никаких серьезных правонарушений, связанных с нарушением действующего закона в работе Центробанка, не выявлено».
О коррупции в правоохранительных органах
«Напрашивается нечто такое, что у нас в армии есть: постоянная ротация. Это сложилось уже десятилетиями, это одна из составляющих военной службы. Может быть, есть смысл и в правоохранительной сфере организовать нечто подобное. Пока государство не готово осуществить это по ряду соображений финансового, организационного характера, решения жилищных проблем. Но эта ротация, может быть, была бы востребована и, может быть, сработала бы эффективно и в правоохранительной сфере.
Больших изменений к лучшему [в деятельности правоохранительных органов] мы пока не видим. Связано это, конечно, и с коррупцией на всевозможных уровнях, но и просто с низкой организацией этой работы, с отсутствием должного контроля за сферой. Не могу сказать, что я удовлетворен, как здесь выстроена работа».
О майских указах
«В целом майские указы выполняются удовлетворительно: к настоящему моменту 93–94% целей, установленных ими, исполнены. Уверен, что в 2018 году, как и планировалось, все будет доведено до логического завершения и эти целевые показатели будут достигнуты.
Сразу после публикации указов стали звучать голоса об их невыполнимости, о том, что их реализация станет слишком большой нагрузкой на бюджеты всех уровней, что нельзя, в частности, так планировать повышение зарплат в бюджетной сфере. Тем не менее если бы не было ориентиров, которые были заданы в 2012 году в указах по поводу необходимости обеспечить рост заработных плат в бюджетной сфере, то ситуация в экономике была бы намного хуже. Поэтому считаю, что я и мои коллеги сделали правильно в свое время, когда обозначили эти целевые показатели».
О расходах на оборону
«В 2018 году Россия потратит чуть более $46 млрд на военные нужды, в то время как в США был принят закон о военных расходах в размере $700 млрд. Может ли Россия позволить себе такие военные расходы? Нет. Но нам того, что мы тратим вот эти 46, достаточно. Мы будем уделять нужное внимание развитию армии и флота, не втягиваясь в гонку вооружений и не разрушая бюджет».
О пенсионном возрасте
«При любом варианте принятия [решения по повышению пенсионного возраста] оно не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. Это первое. И второе: уже точно совершенно, это не должно быть никаким шоковым решением, не должно быть разовым, это должно быть, как во многих странах делается, постепенно и мягко. Или через полгода, либо через год. Но повторяю еще раз и хочу это подчеркнуть: никакого окончательного решения [по этому вопросу] не принято».
О допинге
«Я и некоторые мои коллеги уже говорили: для нас очевидным является то обстоятельство, что скандал [вокруг употребления российскими спортсменами допинга] раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря. Кто бы что ни говорил, я знаю, что так оно и есть.
Но в то же время, и тоже уже об этом неоднократно было сказано, мы сами в этом виноваты, мы дали повод для этого, потому что действительно выявлены реальные случаи применения, использования допинга.
В других странах тоже выявляются случаи применения допинга спортсменами, но вокруг этих стран не создается политизированного ажиотажа. То, что здесь политическая подоплека, сомнений нет».
О Родченкове
«Он (экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. — РБК) находится под контролем и защитой ФБР. Для нас это не плюс, для нас это минус. Это значит, что он работает под контролем американских спецслужб. Что они там с ним делают? Какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно? Это просто смешно. Как так получилось, что такой вот субъект оказался во главе нашей антидопинговой структуры — ошибка, конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал, но теперь уже чего об этом говорить».
О Трампе
«Не мне оценивать работу президента [США Дональда] Трампа, это должен сделать его избиратель, американский народ. Но мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения даже за тот небольшой период времени, которое он работает. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике, это говорит о том, что они доверяют тому, что Трамп делает в этой сфере».
О льготах по налогу на землю
«У нас есть льготные категории людей, которым делают вычет с имущества стоимостью 10 тыс. руб., но земельные участки, вот эти шесть соток так называемые, во многих регионах страны дороже, чем 10 тыс. руб.
Я думаю, что в самое ближайшее время обязательно дам поручение, чтобы правительство вместе с депутатами Госдумы приняло решение, согласно которому все те льготные категории граждан, которые получали денежный вычет из 10 тыс. руб., получили льготу в натуральном выражении и вообще не платили налог за эти шесть соток».
О налоговой амнистии
«Я думаю, что, может быть, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но я думаю, что нужно освободить людей от выплат [просроченной задолженности по налогам]. И сделать это надо максимально дебюрократическим способом: без обращения человека в налоговые инспекции — это первое.
Второе — надо то же самое сделать для индивидуальных предпринимателей. Это тоже примерно где-то 15 млрд руб. и касается 2,9 млн человек. Человек начал бизнес, начал работу, а что-то не получилось. А налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить людей от выплат такого рода».
О КНДР
«Что касается Северной Кореи, то мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Считаем, что все, что там происходит, контрпродуктивно».
Об американских конгрессменах
«Интересные вы ребята (обращаясь к американской журналистке. — РБК) . Вы не обратили внимания, что ваши конгрессмены, сенаторы, они так хорошо выглядят, в красивых костюмах и рубашках. Они вроде умные люди. Но они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном и при этом в то же время подталкивают президента [Дональда Трампа], чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы. Вы, вообще, нормальные люди, нет? Странно, согласитесь, честное слово. Это за скобками здравого смысла».
О будущем Донбасса
«По сути все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. И вообще, конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Киевские власти, к сожалению, уклоняются от этих прямых контактов».
О минских соглашениях
«По поводу минского формата и его эффективности: эффективность, конечно, низкая. И, на мой взгляд, прежде всего из-за неконструктивной позиции представителей сегодняшней киевской власти. Нет никакого желания реализовывать минские соглашения, никакого желания начать настоящий политический процесс, завершением которого может быть реализация договора об особом статусе Донбасса, который закреплен в соответствующем законе Украины, принятом Радой, но не введенном до сих пор под разными предлогами в силу. А такая договоренность есть, и параметры этого закона хорошо известны».
О Саакашвили
«Я считаю, что то, что делает Саакашвили — это плевок в лицо грузинскому народу и плевок в лицо украинскому народу. Как вы (украинцы. — РБК) это терпите до сих пор? Саакашвили ранее был президентом грузинского независимого государства, теперь носится там (на Украине. — РБК) по площадям и кричит на весь мир: «Я — украинец!». На Украине что, нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается».
О действующем правительстве
«Что касается действующего правительства: я в целом считаю, что оно работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы. В целом правительство действует достаточно уверенно, и результаты его работы удовлетворительны».
О будущем правительстве
«Что касается будущих конфигураций, вы не сердитесь на меня, но говорить об этом преждевременно, и об этом вообще после выборов нужно будет говорить. Хотя, разумеется, какие-то предварительные идеи у меня есть».
О неявке Сечина в суд
«Что касается [главы «Роснефти» Игоря] Сечина и его явки в суд: если здесь есть какое-то нарушение закона, закон должен соответствующим образом отреагировать. Но, насколько я себе это представляю, закон здесь ни в чем не нарушен. Следствие полагает, что собрано достаточно материалов, в том числе показаний самого Сечина. Но я не могу и не согласиться с тем, что Сечин мог бы и прийти в суд, чего здесь такого?»
О Навальном
«Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких пара... Извините, Саакашвили? Вот те, кого вы называете, это Саакашвили, только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы все это уже проходили. Вы что, хотите все это вернуть? Я уверен, что подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит».
О льготах Самотлору
«Имя этому решению [о предоставлении налоговых льгот по НДПИ на Самотлорском месторождении] — не Сечин, а [министр энергетики] Новак Александр Валентинович. Такие решения принимаются не с потолка, а после обсуждения в правительстве и анализа рентабельности тех или иных скважин. Эти решения готовят Минэнерго и Минэк. Мы можем контролировать эти решения не с точки зрения того, кому недодали, а дают ли справедливо тому, кому правительство предлагает эти льготы дать. Что касается Самотлора и «Роснефти», то администрация [президента] считает, что это справедливое решение, ну а другие должны предварительно проработать эти вопросы в правительстве».
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