Соболезнования губернатора Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни Рафгата Набиуловича Аглиулина

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Губернатор Самарской областивыразил соболезнования коллегам, родным и близким в связи с уходом из жизни"От имени Правительства Самарской области, от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Рафгата Набиуловича Аглиулина, главного редактора газеты «Бердэмлек» – первого в Самарской области национального печатного издания.Это невосполнимая потеря для нашей губернии, для всего журналистского сообщества. Возглавляемая Рафгатом Набиуловичем газета изо дня в день знакомила читателей с буднями и праздниками самарских татар, материалами о жизни региона, поднимала актуальные проблемы нашего общества. Во многом благодаря его творческой энергии, организаторскому таланту издание стало для многих жителей губернии близким другом и интересным собеседником.Своими делами Рафгат Набиулович Аглиулин внес значительный вклад в сохранение межнационального и межконфессионального мира, упрочение единства и многообразия культур народов, населяющих Самарскую область.Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах".