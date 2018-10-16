Соболезнования Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова коллегам, родным и близким Юрия Храмова

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От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Васильевича Храмова, заслуженного архитектора Российской Федерации.Юрия Васильевич прожил яркую, насыщенную, наполненную созидательным трудом жизнь. Именно его таланту, необычайной работоспособности и целеустремленности мы обязаны сегодняшним обликом и многими достопримечательностями Самары.Он был автором проектов зданий Дворца Культуры «Звезда», государственной филармонии, железнодорожного вокзала. С его именем связано возведение Монумента Славы и жилых микрорайонов Безымянки.Вместе с коллегами, родными и близкими мы скорбим о постигшей нас утрате. Память о Юрии Васильевиче Храмове, замечательном человеке, выдающемся архитекторе, влюбленном в Самарский край и профессию зодчего, навсегда сохранится в наших сердцах.Губернатор Самарской области Д.И. Азаров