Соболезнования Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни редактора отдела политики газеты «Волжская коммуна» Максима Ромашова

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От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Максима Валентиновича Ромашова, редактора отдела политики газеты «Волжская коммуна», в связи с его внезапным и безвременным уходом из жизни. Его вдумчивые, взвешенные и талантливые публикации всегда были примером профессионализма и ответственного отношения к делу.Его активная жизненная позиция, открытость и доброжелательность, умение выстраивать содержательный диалог всегда вызывали искреннее уважение коллег, журналистского сообщества и всех, кто знал этого замечательного человека. Максим Валентинович Ромашов, кандидат исторических наук, в своих газетных публикациях писал историю нашего региона.Особенно горько сознавать, что он ушел из жизни в расцвете сил, полный энергии и планов.Искренне скорбим об этой тяжелой утрате. Добрая память о Максиме Валентиновиче Ромашове навсегда останется в наших сердцах.Губернатор Самарской области Д.И. Азаров