Я нашел ошибку
Главные новости: 
Учёные получили ДНК из останков женщины, которая жила более 50 тысяч лет назад, а также узнали, что находится подо льдом в Гренландии.
Эксперты назвали главные научные достижения и провалы 2018 года
Звезда "Иронии Судьбы" заявила, что не хочет жить
Вывести спутник в космос удалось только с пятой попытки.
С мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с улучшенным спутником GPS
Его вдумчивые, взвешенные и талантливые публикации всегда были примером профессионализма и ответственного отношения к делу.
Соболезнования Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни редактора отдела политики газеты «Волжская коммуна» Максима Ромашова
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 27 человек личного состава и 6 единиц техники.
В Самаре на улице Шоссейной горел частный дом
Произошел хлопок газового баллона с частичным обрушением железобетонных перекрытий гаража.
В Жигулевске при взрыве газового баллона в гараже пострадали три подростка
Чиновница ушла в отставку после проведенной прокуратурой проверки.
Отправившая в Турцию детей брянских чиновников замглавы администрации уволилась
Пуск запланирован на 27 декабря.
На космодроме Восточный завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а»
сегодня  Понедельник, 24 декабря, 00:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/12:
USD 68.01
0.64
EUR 77.97
1.03
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Соболезнования Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни редактора отдела политики газеты «Волжская коммуна» Максима Ромашова

23 декабря 2018 22:15
113
Его вдумчивые, взвешенные и талантливые публикации всегда были примером профессионализма и ответственного отношения к делу.
От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Максима Валентиновича Ромашова, редактора отдела политики газеты «Волжская коммуна», в связи с его внезапным и безвременным уходом из жизни. Его вдумчивые, взвешенные и талантливые публикации всегда были примером профессионализма и ответственного отношения к делу.

Его активная жизненная позиция, открытость и доброжелательность, умение выстраивать содержательный диалог всегда вызывали искреннее уважение коллег, журналистского сообщества и всех, кто знал этого замечательного человека. Максим Валентинович Ромашов, кандидат исторических наук, в своих газетных публикациях писал историю нашего региона.

Особенно горько сознавать, что он ушел из жизни в расцвете сил, полный энергии и планов.

Искренне скорбим об этой тяжелой утрате. Добрая память о Максиме Валентиновиче Ромашове навсегда останется в наших сердцах. 


                                                                                                                                                                                                                                              Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
24 декабря 2018  00:02
Учёные получили ДНК из останков женщины, которая жила более 50 тысяч лет назад, а также узнали, что находится подо льдом в Гренландии.
Эксперты назвали главные научные достижения и провалы 2018 года
Учёные получили ДНК из останков женщины, которая жила более 50 тысяч лет назад, а также узнали, что находится подо льдом в Гренландии.  Социум
4
23 декабря 2018  22:37
Звезда "Иронии Судьбы" заявила, что не хочет жить
"Я всегда была очень энергичной. Сейчас тоже хочется сделать и то, и это, а сил никаких на это нет."  Социум
199
23 декабря 2018  22:15
Его вдумчивые, взвешенные и талантливые публикации всегда были примером профессионализма и ответственного отношения к делу.
Соболезнования Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни редактора отдела политики газеты «Волжская коммуна» Максима Ромашова
Его вдумчивые, взвешенные и талантливые публикации всегда были примером профессионализма и ответственного отношения к делу.  Социум
111
Весь список

Здравоохранение
22 декабря 2018  21:11
22 декабря министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил коллективу Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД нового руководителя учреждения.
Областной СПИД-центр возглавила Оксана Чернова
22 декабря министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил коллективу Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со... Здравоохранение
676
21 декабря 2018  16:13
Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям респираторной поддержки на дому, обеспечиваются медицинскими изделиями за счет бюджетных средств.
Самарские пациенты с нарушением функции дыхания получают специальные аппараты
Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям... Здравоохранение
361
21 декабря 2018  13:39
26 медработников трудоустроились в лечебные учреждения губернии по программе «Земский фельдшер»
26 медработников трудоустроились в лечебные учреждения губернии по программе «Земский фельдшер»
Программа реализуется в Самарской области с 2018 года. Здравоохранение
271
Весь список
Новости медицины
18 декабря 2018  17:39
УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
 Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий.  Новости медицины
142
17 декабря 2018  18:16
Медицинская водительская справка с наркологом и психиатром - особенности
Медицинская водительская справка с наркологом и психиатром - особенности
 Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение.  Новости медицины
171
17 декабря 2018  17:47
Технологии удаления волос
Технологии удаления волос
       В наше время, борьба с волосами на теле - острый вопрос и для мужчин, и для женщин. Этот процесс требует профессионального подхода и качественной... Новости медицины
106
Весь список
Туризм
21 декабря 2018  10:48
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
201
20 декабря 2018  14:01
Из Китая эвакуировали последних самарских туристов
Из Китая эвакуировали последних самарских туристов
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
338
19 декабря 2018  10:06
Жители региона выбрали туристическую визитную карточку Самарской области
Жители региона выбрали туристическую визитную карточку Самарской области
Лидером опроса стала гора Стрельная. Туризм
623
Весь список
Образование
22 декабря 2018  16:35
В Минпросвещения считают, что нужно восстанавливать связи между старшим и молодым поколениями учителей.
В школах России появятся две новые должности
В Минпросвещения считают, что нужно восстанавливать связи между старшим и молодым поколениями учителей.  Образование
798
22 декабря 2018  11:17
С нового учебного года в самарских школах введут курс финансовой грамотности Одной из проблем современных старшеклассников и студентов была названа их низкая финансовая грамотность.
С нового учебного года в самарских школах введут курс финансовой грамотности
Одной из проблем современных старшеклассников и студентов была названа их низкая финансовая грамотность. Образование
497
21 декабря 2018  22:36
В 2016 году средняя зарплата московского учителя составляла 77,6 тысячи рублей, а в 2017-м — 85,9 тысячи рублей.
Средняя зарплата учителей в Москве превышает 107,5 тысяч рублей
В 2016 году средняя зарплата московского учителя составляла 77,6 тысячи рублей, а в 2017-м — 85,9 тысячи рублей.   Образование
474
Весь список

Культура
21 декабря 2018  11:19
В Самаре откроется выставка авторской куклы «В этом городе…»
В Самаре откроется выставка авторской куклы «В этом городе…»
Она расположится в галерее «Новое пространство». Культура
242
20 декабря 2018  12:27
Учащиеся тольяттинской детской музыкальной школы примут участие в концерте сводного Детского хора России в Москве
Учащиеся тольяттинской детской музыкальной школы примут участие в концерте сводного Детского хора России в Москве
Делегация Самарской области отправится в Москву 22 декабря. Культура
236
20 декабря 2018  11:33
Самарцев приглашают на Рождественский вечер с клавикордом
Самарцев приглашают на Рождественский вечер с клавикордом
Уроженка Самары Марина Ишина расскажет о рождественской барочной музыке. Культура
253
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
236
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
490
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
736
Весь список


Видео
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
1318
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
223
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
266
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1866
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
734
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1131
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1231
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1084
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1459
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1847
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1953
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3183
Весь список

Мероприятия
Самарские автолюбители собрали из легковых автомобилей гигантскую ёлку на парковке ТК «Амбар»
Правоохранители Сергиевского района помогли сбыться детским мечтам
Алексей Ягудин принял участие в открытии катка на территории школы №176 в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные