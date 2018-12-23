Соболезнования Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни редактора отдела политики газеты «Волжская коммуна» Максима Ромашова
23 декабря 2018 22:15
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Его активная жизненная позиция, открытость и доброжелательность, умение выстраивать содержательный диалог всегда вызывали искреннее уважение коллег, журналистского сообщества и всех, кто знал этого замечательного человека. Максим Валентинович Ромашов, кандидат исторических наук, в своих газетных публикациях писал историю нашего региона.
Особенно горько сознавать, что он ушел из жизни в расцвете сил, полный энергии и планов.
Искренне скорбим об этой тяжелой утрате. Добрая память о Максиме Валентиновиче Ромашове навсегда останется в наших сердцах.
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
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