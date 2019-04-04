Соболезнования Дмитрия Азарова в связи с уходом из жизни Героя Социалистического Труда Раисы Михайловной Зарубиной

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Многие годы проработала Раиса Михайловна в ПО «Завод им. Масленникова», выпускавшем продукцию оборонного назначения. Ее заслуги перед Родиной, помимо высшей награды за доблестный труд, были отмечены орденами «Знак Почета» и «Трудовая Доблесть».Раиса Михайловна считала своим долгом оказывать помощь людям, заботилась о пожилых заводчанах, с энтузиазмом делилась опытом с молодежью. Высокие профессиональные и личностные качества, ответственность, порядочность и активная гражданская позиция Раисы Михайловны заслужили ей уважение и признание коллег, близких, профессионального сообщества, региональной власти и всех, кто знал ее.Вместе с родными и близкими мы скорбим о постигшей нас утрате. Светлая память о Раисе Михайловне Зарубиной, великом труженике, истинном патриоте и чутком, отзывчивом человеке навсегда сохранится в наших сердцах.Губернатор Самарской области Д.И.Азаров