Собиратель России. Чем запомнился Иван III

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27 октября 1505 года скончался Иван III — одна из самых значительных фигур российской истории доцарского периода. 43-летнее правление Великого князя Московского предопределило дальнейшее развитие государства на несколько веков вперед.Именно при нём были завершены процессы централизации княжеской власти и объединения русских земель вокруг Московского княжества, была прекращена зависимость от Орды и сделана первая заявка на превращение Великих князей Московских в царей. Московский Кремль и двуглавый орёл — это тоже наследие, оставшееся от великого князя.Собиратель земельЕдва взойдя на престол, Иван III начал проводить политику собирания земель вокруг московского центра, начатую его предшественниками век назад. Московское княжество, став сильнейшим, получило возможность диктовать свои условия и делало это различными путями. Так, Ярославское княжество было попросту выкуплено у князя Брюхатого, которому было позволено номинально оставаться князем до самой смерти, хотя ключевые рычаги власти уже находились в руках присланных из Москвы наместников.Тверское княжество, долгое время считавшееся ключевым соперником Москвы в борьбе за влияние, было покорено военным путем. После того как Михаил Тверской бежал в Литву, большая часть тверской аристократии перешла на сторону Москвы.Сильную Новгородскую республику удалось покорить только после нескольких военных походов. Первая война состоялась ещё во времена правления отца Ивана — Василия Тёмного. Тогда Новгород отделался выплатой контрибуции.Второй военный поход в 1471 году был вызван опасениями, что Новгород, лавировавший между двумя соперниками в борьбе за собирание русских земель — Московским и Литовским великими княжествами, переметнётся на сторону Литвы. Этот поход завершился сокрушительным военным поражением Новгорода и де-факто прекращением его независимости.Третий военный поход в 1477 году был вызван противоречиями между влиятельными фракциями новгородских бояр, часть которых выступала за союз с Литвой, другие — за независимость, третьи — за ориентацию на Москву. Воспользовавшись формальным предлогом, Иван III начал новую военную кампанию, завершившуюся окончательным включением новгородских земель в состав Великого княжества.Первый царьФормально Иван III носил титул Великого князя Московского (и иных перешедших под его управление княжеств) и никогда не венчался на царство. Тем не менее в переписке с не самыми влиятельными заграничными корреспондентами (например, ганзейскими городами) Иван III впервые начинает именовать себя царём. По мере расширения власти и подконтрольных территорий, ему становилось мало простого великокняжеского титула. Однако в сношениях с более серьёзными европейскими государствами он избегал этого титула.Дело в том, что просто так назваться царём было нельзя. Точнее можно, но такого царя никто из заграничных коллег попросту не стал бы признавать. Чтобы объявить себя царём, необходимо было иметь серьёзное обоснование. И дождаться для этого благоприятного момента.Известно, что Иван III пытался добиться признания датчанами его царского титула в обмен на союзный договор против шведов. Однако до сих пор остаётся дискуссионным вопрос, удалось ли ему это сделать (оригинальный договор не сохранился, а более позднюю копию из-за особенностей перевода и работы переписчика можно интерпретировать по-разному).Также известно, что Иван добивался признания царского титула со стороны императора Священной Римской империи Максимилиана. Однако при жизни Ивана этого так и не произошло. Немецкий император соглашался признать за ним только королевский титул, что не устраивало московского князя (царский титул де-факто равен императорскому, а королевский стоит ниже). Только Василий III (сын Ивана) добился от Максимилиана признания царского титула (позднее это признание со стороны Максимилиана было обоснованием для претензий Петра I на императорский титул). В итоге признание за московскими князьями царского титула растянулось почти на два века. Последними его признали польские короли уже в XVII веке.Конец ОрдыВ то время, как Московское княжество росло и укреплялось, в Большой Орде (то, что осталось от Золотой) проходили противоположные процессы. В новых условиях вассальная зависимость от Орды уже выглядела странно, хотя Орда всё ещё оставалась очень грозным противником для княжества. Поэтому Иван III заручился поддержкой одного из осколков Орды — Крымского ханства. Военный союз с ним сохранялся до самой смерти великого князя.Сначала окрепшая Москва в одностороннем порядке отказалась платить дань, а когда ордынский хан Ахмат собрал войско, чтобы покарать строптивого вассала, всё завершилось стоянием на реке Угре в 1480 году, которое считается символическим концом ордынского ига. Ордынское войско так и не решилось атаковать и покинуло поле битвы. На этом политическая зависимость Москвы от Орды фактически закончилась. Большая Орда прекратила своё существование ещё при жизни Ивана III, когда она была разбита союзным ему Крымским ханством.Символы РоссииИменно в правление Ивана III в значительной степени был заложен облик будущей России. Речь идёт не только о новых принципах централизованной власти в объединённой стране, но и о символах.Двуглавый орёл становится государственным символом России именно при Иване III. Символ как бы уравнивал Россию с двумя великими империями прошлого и настоящего — Византийской, недавно прекратившей существование, и Священной Римской, которая объединяла немецкие земли. Двуглавый орёл был символом и той и другой империи.Ещё одним символом России, появившимся при Иване III, стал московский Кремль. Аналогичные сооружения существовали в Москве и раньше, сначала деревянные, затем белокаменные, однако все они со временем обветшали и пришли в негодность. При великом князе Кремль был перестроен итальянскими архитекторами. Новый кирпичный Кремль в общих чертах сохранил свой облик до наших дней.Успенский собор, возведённый на территории Кремля по образцу аналогичного собора во Владимире, также сохранился до наших дней и в настоящее время считается старейшим московским зданием и одним из важнейших символических мест. Традиционно в этом соборе проходили венчания на царство русских царей, затем коронации императоров.