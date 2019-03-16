Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

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Собчак намекнула, что брак заканчивается не сразу. Она отметила, что со временем супруги накапливают взаимные претензии и обиды, а в один день принимают решение развесить."В какой-то момент <...> что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так: <...> в бигуди пришла или огрызнулась. <...> Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное", — рассказала она в эфире программы "Секрет на миллион".Собчак также подчеркнула, что в расставании виноваты оба человека, которые не смогли приложить должных усилий для сохранения отношений.При этом журналист рассказала, что хорошо относится к Виторгану, который продолжит общаться с их сыном Платоном. Экс-супруги оставят мальчику двойную фамилию: Виторган-Собчак.Фото: соцсети