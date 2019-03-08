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Собчак и Виторган сообщили о расставании

8 марта 2019 16:29
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Предположения о возможности развода Собчак и Виторгана появились в декабре, когда пользователи Instagram обратили внимание, что супруги сняли обручальные кольца.
Как сообщает РИА Новости, актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак сообщили о прекращении отношений. Об этом говорится в Instagram-аккаунте Виторгана.

"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители. Ксения Собчак, Максим Виторган", — говорится в посте.

Предположения о возможности развода Собчак и Виторгана появились в декабре, когда пользователи Instagram обратили внимание, что супруги сняли обручальные кольца.

Кроме того, как писали СМИ, вечером 21 января Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались у кафе в центре Москвы якобы из-за Ксении Собчак. По словам очевидца, травмы получил только Богомолов, сам он позже заявил, что у него двойной перелом носа и травма черепа.

Сам Виторган в конце января призвал подписчиков в Instagram больше не присылать ему сообщений о встречах Собчак с Богомоловым, заметив, что теперь это делать "поздно". 


Фото:   соцсети
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