Сноуден представил новое мобильное приложение для защиты от слежки

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По словам разработчиков, система безопасности может быть полезна журналистам и правозащитникам. Она позволяет получить сигнал тревоги, если в охраняемое пространство — например, гостиничный номер — тайно в отсутствие хозяина вторглись посторонние, чтобы произвести обыск, просмотреть содержимое электронных устройств.Приложение отслеживает изменения в окружающей среде, используя датчики в обычном смартфоне, находящемся в охраняемом помещении, — такие как фотокамера, микрофон, гироскоп, акселерометр, сенсор освещенности, а также регистрирует попытку подключения через разъем.В случае выявления подозрительной активности смартфон посылает зашифрованное сообщение на телефон владельца; с этого момента хозяин помещения сможет осуществлять удаленное наблюдение посредством службы Tor Onion.Как отмечается, приложение абсолютно бесплатно и имеет открытый исходный программный код. Сейчас оно в статусе бета-тестирования. Создатели призывают испытателей, разработчиков и партнеров включиться в проект.Фото: cntv.ru