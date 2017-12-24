Сноуден представил новое мобильное приложение для защиты от слежки
24 декабря 2017 17:15
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По словам разработчиков, система безопасности может быть полезна журналистам и правозащитникам. Она позволяет получить сигнал тревоги, если в охраняемое пространство — например, гостиничный номер — тайно в отсутствие хозяина вторглись посторонние, чтобы произвести обыск, просмотреть содержимое электронных устройств.
Приложение отслеживает изменения в окружающей среде, используя датчики в обычном смартфоне, находящемся в охраняемом помещении, — такие как фотокамера, микрофон, гироскоп, акселерометр, сенсор освещенности, а также регистрирует попытку подключения через разъем.
В случае выявления подозрительной активности смартфон посылает зашифрованное сообщение на телефон владельца; с этого момента хозяин помещения сможет осуществлять удаленное наблюдение посредством службы Tor Onion.
Как отмечается, приложение абсолютно бесплатно и имеет открытый исходный программный код. Сейчас оно в статусе бета-тестирования. Создатели призывают испытателей, разработчиков и партнеров включиться в проект.
Фото: cntv.ru
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Как отмечается, приложение абсолютно бесплатно и имеет открытый исходный программный код. Сейчас оно в статусе бета-тестирования. Социум
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