«Снижение цен на 80%» на фрукты и овощи оказалось ошибкой сканирования
22 августа 2017 21:02
4
Снижение цен на плодоовощную продукцию в сентябре по сравнению с июнем составит 19,6%, ожидает Минэкономразвития. Такие данные содержатся в письме ведомства «О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Ранее газета «Известия», ссылаясь на это письмо, сообщила, что падение цен на фрукты и овощи за три месяца составит 79,6%.
Письмо Минэкономразвития (оно датируется 26 апреля 2017 года) доступно в базе данных «Гарант», и в нем действительно содержится цифра -79,6% (РБК ознакомился с документом, скриншот с этими данными есть в распоряжении редакции). В «Гарант» загружена оцифрованная копия письма. Оригинальную версию Минэкономразвития не публиковало, но она доступна на сайтах ряда региональных министерств и правительств (например, в Курганской или Орловской областях). В этом документе прогноз министерства по ценам на фрукты и овощи на январь—июнь составляет 19,6%.
Скорее всего, ошибка была допущена при распознавании системой «Гарант» копии письма Минэкономразвития, говорит собеседник РБК, близкий к ведомству. По его словам, министерство уже оповестило «Гарант» об ошибке. Собеседник в «Гаранте» подтвердил РБК, что это была «техническая ошибка», информация о ней уже поступила в компанию, данные будут исправлены в четверг.
Представитель Минэкономразвития сказал РБК, что, по прогнозу ведомства, «в августе—сентябре на рынке продовольственных товаров будет наблюдаться дефляция», не уточнив конкретных цифр. «Основной отрицательный вклад будет вносить снижение цен на плодоовощную продукцию. Уточненная оценка внутригодовой динамики цен на товары и услуги в целом, в том числе на плодоовощную продукцию, будет представлена в рамках материалов к прогнозу социально-экономического развития РФ», — сказал собеседник.
Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции» писало, что в ближайшие месяцы цены на плодоовощную продукцию могут снизиться на 15%. «Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около -0,6 п.п. за август—сентябрь 2017 года», — прогнозирует ведомство. Подешевевшее продовольствие, по его ожиданиям, в августе замедлит инфляцию до 3,3–3,6% год к году (по сравнению с июлем цены снизятся на 0,3–0,5%).
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 августа 2017 19:31
Выявлено 56 фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности (10 без лицензии и 46 без регистрации в налоговом органе). Социум
147
22 августа 2017 17:41
Как установили полицейские, 27 детей в результате падения получили травмы различной степени тяжести, еще трое - погибли. Социум
147
22 августа 2017 17:00
Праздник начался с торжественного выноса Государственного флага Российской Федерации к трибуне и исполнения оркестром Гимна России. Социум
118
Здравоохранение
22 августа 2017 15:04
Энтеровирусные инфекции - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных... Здравоохранение
140
22 августа 2017 12:54
Каждый медавтомобиль обойдется бюджету в сумму от 5 до 9 миллионов рублей. Здравоохранение
170
21 августа 2017 16:18Тольяттинскую городскую клиническую имени Баныкина возглавил Виталий Сибряев
Виталий Сибряев ранее работал в Тольяттинской городской клинической больнице № 1 в должности заместителя главного врача учреждения по медицинской части. Здравоохранение
169
Новости медицины
21 августа 2017 21:42Бактериологический посев
Бактериологический посев (он же бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
81
1 августа 2017 08:20Как действует сиалис?
Новости медицины
309
14 июля 2017 10:28Energy Slim - рецепт идеального тела
Что такое energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты. Новости медицины
357
Туризм
10 августа 2017 11:39
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
358
31 июля 2017 09:46
Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
297
25 июля 2017 17:42
Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
160
Образование
21 августа 2017 23:25
Это решение способно ударить по всей системе взносов в школьные кассы. Образование
1724
21 августа 2017 12:30
Итогом форума будет принятие резолюции и плана работы Ассоциации молодых педагогов. Образование
178
21 августа 2017 12:10
Ребята подбирали ключ к 8-ми бизнес-кейсам реальных компаний Самарского региона. Образование
246
Культура
21 августа 2017 11:25
Она разместится в галерее «Новое пространство». Культура
582
19 августа 2017 11:36
Мероприятие пройдет 3 сентября. Культура
297
19 августа 2017 09:29
Гостей приглашают посмотреть на экспрессионизм в интерьерах модерна. Культура
286
Мода
17 августа 2017 16:54Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
137
1 августа 2017 18:25Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом. Мода
140
1 августа 2017 08:23Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
229
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
407
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7200
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1416
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5548
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1842
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2926
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
581
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2249
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2040
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1677
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1847
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5755
Мероприятия