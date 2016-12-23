«Снежный фронт» ОНФ в Самаре прошел по ледовым площадкам города
23 декабря 2016 15:19
203
«В Самаре в настоящее время залито около сотни ледовых катков, половина из них– на территории образовательных учреждений. В городских парках и скверах на катках работает музыкальное сопровождение, что очень радует горожан», - рассказал член ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ Павел Чумак.
Однако, по мнению общественности, проблема в том, что очень часто дворовые и школьные ледовые площадки остаются без присмотра. Городские и коммунальные службы в самый снежный период не успевают расчищать почти 120 тысяч квадратных метров ледовых площадок города, считает Чумак.
«Цель акции «Снежный фронт» мы видим в том, чтобы побудить активных жителей города, родителей, подростков взять на себя заботу об очистке от снега ближайшего к своему дому катка в течение всей зимы. Мы не только призываем следить за состоянием дворовых площадок в зимнее время, но личным примером реально меняем жизнь в каждом конкретном дворе, районе, городе», - сказал Чумак.
В предстоящие зимние каникулы аналогичные хоккейные матчи активисты Народного Фронта планируют провести и в других районах города, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 декабря 2016 15:13
Местные полицейские – постоянные и желанные гости в интернате. Социум
29
24 декабря 2016 14:13
Реальная начисленная заработная плата одного работника в губернии в 2016 году уменьшилась на 2,1%, а реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса... Социум
79
24 декабря 2016 11:34Самарская компания попала в санкционный список США
Это компания «Транс-Флот». Социум
168
Здравоохранение
23 декабря 2016 15:30
Организация досуга маленьких пациентов в игровых комнатах больницы помогает детям отвлекаться от медицинских процедур. Здравоохранение
217
22 декабря 2016 12:58
Соответствующая информация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Здравоохранение
246
22 декабря 2016 10:30
Подана апелляция на решение Минюста РФ. Здравоохранение
343
Туризм
22 декабря 2016 12:34
Для участников программы доступен ряд услуг. Туризм
197
21 декабря 2016 12:00
Требований аннулировать путевки от туристов не поступало, спрос сохраняется. Туризм
150
21 декабря 2016 09:14
Туроператоры фиксируют рост ранних продаж. Туризм
185
Образование
23 декабря 2016 15:52
Студенты продемонстрируют новинки в технологии пищевого производства и инновационные разработки. Образование
230
23 декабря 2016 13:53
Средства выделят по итогам конкурса. Образование
203
22 декабря 2016 13:08
Трёхэтажное здание детского сада включает в себя девять групповых ячеек. Образование
184
Культура
22 декабря 2016 15:27
В сюжет каждого зала включены интерактивные моменты. Маленькие и взрослые посетители вспомнят любимых героев русских народных сказок, придумают свой... Культура
217
22 декабря 2016 15:03
Они выступят в составе Сводного Детского хора России во время торжественного выступления на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по культуре... Культура
222
22 декабря 2016 13:35
Событие будет интересно как опытным танцорам, так и новичкам и зрителям. Культура
250
Мода
23 декабря 2016 12:25Эспадрильи. Что это и с чем носить?
Встретив слово «эспадрильи», у многих возникает вопрос: «Что это?». Правда, почти наверняка можно сказать, что даже не имея представления о верном... Мода
31
19 декабря 2016 14:59
Интернет портал Tovar предоставляет 627 единиц зимних и демисезонных мужских кроссовок от более 20 брендовых производителей. Мода
75
19 декабря 2016 10:16Как выбрать духи? Пирамида ароматов и как ее трактовать
Посещение парфюмерного магазина у многих ассоциируется с обилием различных запахов, которые переплетаются между собой и уже становится сложно определить, на... Мода
68
Видео
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
2044
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
725
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
973
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
704
15 ноября 2016 09:12
Специальный репортаж Варвары Невской. Социум
845
13 ноября 2016 10:12
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди. Происшествия
718
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
800
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
1963
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
1620
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
10404
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
8553
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5286
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают