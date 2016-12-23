«Снежный фронт» ОНФ в Самаре прошел по ледовым площадкам города

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«В Самаре в настоящее время залито около сотни ледовых катков, половина из них– на территории образовательных учреждений. В городских парках и скверах на катках работает музыкальное сопровождение, что очень радует горожан», - рассказал член ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ Павел Чумак.Однако, по мнению общественности, проблема в том, что очень часто дворовые и школьные ледовые площадки остаются без присмотра. Городские и коммунальные службы в самый снежный период не успевают расчищать почти 120 тысяч квадратных метров ледовых площадок города, считает Чумак.«Цель акции «Снежный фронт» мы видим в том, чтобы побудить активных жителей города, родителей, подростков взять на себя заботу об очистке от снега ближайшего к своему дому катка в течение всей зимы. Мы не только призываем следить за состоянием дворовых площадок в зимнее время, но личным примером реально меняем жизнь в каждом конкретном дворе, районе, городе», - сказал Чумак.В предстоящие зимние каникулы аналогичные хоккейные матчи активисты Народного Фронта планируют провести и в других районах города, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.