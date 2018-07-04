Смотри, где стоишь, или топ 5 самых распространенных нарушений правил парковки

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Именно по этой статье чаще всего эвакуируют машины и выписывается больше всего штрафов. И оказывается, больше всего штрафов автовладельцы получают за стоянку авто на пешеходном переходе, остановке общественного транспорта и вторым рядом!На первом месте нарушение ч.3 ст.12.19 "Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре". Штраф - 1000 рублей, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.На втором месте - нарушение части 2 ст. 12.19 КоАП РФ " Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов". Тут штраф уже пять тысяч рублей. А тех, кто или не внимательно смотрит на знаки, или попросту их игнорирует - 6.137.Третье место занимает нарушение требования дорожных знаков или дорожной разметки - ст.12.16 КоАп РФ "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги". Причем, большая часть - это часть 4 "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств", а попросту говоря - стоянка по четным и не четным дням. По этой части составлено 3.991 протокол.На четвертом месте - нарушение ч.3.1. ст.12.19 «Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или ... либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств» и ч. 3.2 ст.12.19 –«Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части».Ну и на пятом месте - ( это как раз по большей части фиксируют камеры) пресловутая "СТОП-ЛИНИЯ" ч. 2 ст 12.12 КоАП РФ "Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика".За все эти нарушения ваш автомобиль может быть помещен на специализированную штраф стоянку! Поэтому, лучше крутить головой на 360 градусов и возить с собой рулетку.