Я нашел ошибку
Главные новости: 
Защита врача добилась кассационного пересмотра дела.
Пластический хирург не подделывал накладную на грудные импланты
Обсудили развитие двусторонних связей.
Дмитрий Азаров провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в РФ У Юн Гыном
В них примут участие более 600 спортсменов из 22-х российских городов, а также спортсмены из Астаны (Казахстан).
Самарские команды выступят в Казани на соревнованиях по подводному спорту
Нынешнее заседание рабочей группы было посвящено увековечиванию памяти двум нашим соотечественникам, чья героическая судьба трагически оборвалась при исполнении служебного долга – Ивану Булкину и Валерию Бартенёву.
Александр Хинштейн продолжит работу по увековечиванию памяти сотрудников органов госбезопасности
При этом Дмитрий Песков отметил, что тема обмена в данном вопросе не поднимается.
В Кремле заявили, что журналист Вышинский должен быть немедленно освобождён
Вандалы оказались любителями тишины и пояснили, что они не могут находиться в квартире, когда под окнами шумят и играют дети.
В Брянске супруги с болгаркой уничтожили все качели во дворе
Теперь целый город избавится от людей, разносящих почту. Эксперты говорят, что уходит целая эпоха.
Британцы заменили почтальонов роботами
Теперь в Уфе вынесли решение и в отношении Павла Яромчука, чьи биоматериалы обнаружили на теле 23-летней потерпевшей.
Суд арестовал всех трёх экс-полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя
сегодня  Суббота, 3 ноября, 00:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/11:
USD 65.58
-0.07
EUR 74.99
0.41
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Смертность от курения и алкоголизма в России превысила мировые показатели

2 ноября 2018 20:55
134
Чаще всего жертвами вредных привычек становятся россияне трудоспособного возраста.
Процент смертности из-за курения и алкоголизма в России оказался выше мировых показателей. Об этом на форуме "Сообщество" сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Сагалай, передает life.ru.

— В глобальном измерении порядка 20% смертности у людей ассоциировано с потреблением табака, потребление алкоголя в глобальном измерении связано примерно с 10% смертности, а для нашей страны этот процент существенно выше, при этом это смертность трудоспособного населения, — сказал Салагай.

Ранее стало известно, что Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением. Среди них — появление "обезличенных" пачек сигарет и сокращение курилок. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 ноября 2018  23:35
Нынешнее заседание рабочей группы было посвящено увековечиванию памяти двум нашим соотечественникам, чья героическая судьба трагически оборвалась при исполнении служебного долга – Ивану Булкину и Валерию Бартенёву.
Александр Хинштейн продолжит работу по увековечиванию памяти сотрудников органов госбезопасности
Нынешнее заседание рабочей группы было посвящено увековечиванию памяти двум нашим соотечественникам, чья героическая судьба трагически оборвалась при... Социум
43
2 ноября 2018  21:52
Вандалы оказались любителями тишины и пояснили, что они не могут находиться в квартире, когда под окнами шумят и играют дети.
В Брянске супруги с болгаркой уничтожили все качели во дворе
Вандалы оказались любителями тишины и пояснили, что они не могут находиться в квартире, когда под окнами шумят и играют дети.  Социум
138
2 ноября 2018  20:55
Чаще всего жертвами вредных привычек становятся россияне трудоспособного возраста.
Смертность от курения и алкоголизма в России превысила мировые показатели
Чаще всего жертвами вредных привычек становятся россияне трудоспособного возраста.  Социум
133
Весь список

Здравоохранение
2 ноября 2018  23:59
Защита врача добилась кассационного пересмотра дела.
Пластический хирург не подделывал накладную на грудные импланты
Защита врача добилась кассационного пересмотра дела.  Здравоохранение
37
2 ноября 2018  16:13
Поставка выполнена по решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Интерактивный анатомический стол «Пирогов» появился в медицинских колледжах Самарской области
Поставка выполнена по решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.  Здравоохранение
146
1 ноября 2018  11:14
Михаил Ратманов: «Я рад работать в таком мощном регионе»
Михаил Ратманов: «Я рад работать в таком мощном регионе»
Новый министр здравоохранения Самарской области дал первое интервью в своей должности.  Здравоохранение
378
Весь список
Новости медицины
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
113
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
110
16 октября 2018  19:54
Оперативное вытрезвление - услуги профессионалов на дому
Оперативное вытрезвление - услуги профессионалов на дому
 Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье.  Новости медицины
266
Весь список
Туризм
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
358
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
267
22 октября 2018  13:03
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
364
Весь список
Образование
1 ноября 2018  21:51
МРТ суставов - доступная необходимость
 Заболевания суставных тканей - это долговременный процесс, который дает о себе знать, как правило, на последних стадиях недуга. Поэтому здесь так важна... Образование
52
1 ноября 2018  21:45
Рекомендации по написанию курсовой работы
Рекомендации по написанию курсовой работы
 Курсовая работа бывает разной и имеет строгую классификацию.   Образование
49
1 ноября 2018  13:21
В библиотеках Самарской области пройдет недельный марафон «Живой классики»
В библиотеках Самарской области пройдет недельный марафон «Живой классики»
В преддверии классных этапов «Живой классики» библиотеки проведут специальные встречи, лекции и мастер-классы. Образование
220
Весь список

Культура
1 ноября 2018  11:58
Самарский академический театр оперы и балета стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая Маска» 2019 года
Самарский академический театр оперы и балета стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая Маска» 2019 года
Итоги премии будут подведены 16 апреля 2019 года. Культура
221
31 октября 2018  14:52
С ним конкурируют 9 других спектаклей. За 25-летнюю историю
"Эсмеральда" Самарского театра оперы и балета номинирована за "Золотую Маску"
С ним конкурируют 9 других спектаклей. За 25-летнюю историю "Золотой Маски" балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые. Культура
335
31 октября 2018  12:15
Горожан приглашают на 1/8 финала самарского дивизиона Системы юниор лиг КВН Самарской области
Горожан приглашают на 1/8 финала самарского дивизиона Системы юниор лиг КВН Самарской области
Игры пройдут 31 октября и 1 ноября. Культура
212
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
125
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
561
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1551
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
564
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
669
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
651
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
669
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
631
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1236
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
959
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1336
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1397
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2516
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1908
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
2078
Весь список

Мероприятия
В Сызрани двухдневный обучающий семинар проведет спортсмен и актер Олег Тактаров
Большой этнографический диктант написали в Самарской области
В Самаре откроют мемориальную доску в честь Куйбышевской студии кинохроники
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные