Смертность от курения и алкоголизма в России превысила мировые показатели

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— В глобальном измерении порядка 20% смертности у людей ассоциировано с потреблением табака, потребление алкоголя в глобальном измерении связано примерно с 10% смертности, а для нашей страны этот процент существенно выше, при этом это смертность трудоспособного населения, — сказал Салагай.Ранее стало известно, что Минздрав разрабатывает новые меры по борьбе с курением. Среди них — появление "обезличенных" пачек сигарет и сокращение курилок.