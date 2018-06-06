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Смертельный круиз на Волге: что привело к трагедии с «Александром Суворовым» в Ульяновске 35 лет назад

6 июня 2018 21:04
На данный момент судно продолжает перевозить туристов. С февраля 2012 года оно выполняет поездки по маршруту от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода.
Круиз ростовских шахтеров в Москву 5 июня 1983 года обернулся крупнейшей катастрофой в истории речного пароходства. Теплоход «Александр Суворов» врезался в Императорский мост. В результате чего вся его верхняя палуба вместе с кинотеатром, рубкой и танцполом была срезана. 176 человек, решивших выйти и насладиться вечерним Ульяновском, погибли под металлическими обломками судна и упавшим грузом с поезда на мосту, передает ulpressa.ru.

В советское время одним из самых популярных способов провести отпуск были круизы. Они совмещали в себе и отдых на воде с возможностью загорать и купаться, и постоянную смену впечатлений, ведь судно проплывало мимо десятков городов. Кроме того, на корабле можно было посетить бар, сходить в кинотеатр, поужинать в ресторане, а также провести ночь на дискотеке.

Все это было на теплоходе «Александр Суворов», произведенном в чехословацком городе Комарно и поступившем в Волжское пароходство в 1981 году. Он стал одним из девяти судов, предназначенных для туристических круизов.

Путевки в круиз такого типа стоили около 450 рублей на одного взрослого, а в путешествие отправлялись семьями. Позволить себе такое могли только те, кому порядка 70% от путевки доплачивал профсоюз — такие могущественные профкомы были только на крупных заводах.

Хотя «Суворов» не считался самым роскошным советским лайнером — на нем, в отличие от «Антона Чехова» и «Льва Толстого», не было бассейна — уровень комфорта все же был высок. В каждой кабине размещался санузел, на борту работали два ресторана, бар, читальный и музыкальный залы. На «солнечной» палубе, расположенной наверху, можно было посетить солярий, сходить на киносеанс, а также развлечься на танцполе.

5 июня 1983 года теплоход отправился из Ростова-на-Дону в Москву. Во время ужина по радио поздравили с днем рождения шеф-повара ресторана. К этому поздравлению присоединились и отдыхающие. В 22.40 судно подходило к Ульяновску. На улице было тепло, отдыхающие смотрели кино и веселились на танцплощадке, расположенной на верхней палубе.

В 22.45 пассажиры в своих каютах услышали глухой гул и скрежет. Оказалось, что теплоход со скоростью 25 км/ч зашел под несудоходный восьмой пролет моста через Волгу — в результате верхние палубные надстройки задели его конструкцию. Вся «солнечная палуба» вместе с рубкой, кинозалом, танцполом и дымовыми трубами была срезана, словно гильотиной. От силы удара пролетная часть моста весом в 1,5 тыс. тонн сместилась на 40 см.

Выйдя из кают и поднявшись по трапам, люди увидели залитые кровью лестницы, металлические обломки, бревна, перемешанные с телами.

Штурман «Александра Суворова» знал, что судоходным пролетом был третий, располагающийся ближе к правому берегу реки. Мужчина неоднократно проходил его на этом судне. Тем не менее, он принял решение направить пассажирский теплоход через часть моста, которая была значительно ниже корабля.

Есть предположение, что штурман из-за темноты принял будку путевого обходчика, расположенную на пролете, за сигнальный щит, обозначающий, что судно может проходить под мостом.

Выхлопные трубы были смяты, у «Суворова» заглохли двигатели, однако по инерции он прошел за пролетом около 300 метров. Во время столкновения по мосту со скоростью 70 км/ч следовал грузовой поезд массой 3300 тонн. В его составе было 53 вагона — 11 из них сошли с рельсов. Некоторые вагоны опрокинулись, потому уголь, зерно и бревна частично попали на теплоход. Лишь чудом цистерна с топливом застряла в фермах моста и не рухнула на теплоход.

Еще одним обстоятельством, спасшим многие жизни, стала блочная конструкция четвертой палубы. Если бы она была сварной, как и остальные, судно смяло бы в гармошку. После столкновения часть пассажиров выпрыгнула за борт. Рядом не следовали посторонние корабли, поэтому многим удалось выжить.

В тот вечер погибли не менее 176 человек, как путешественники, так и члены экипажа. Большинство — шахтеры из Ростовской области со своими семьями. Однако неофициально сообщалось, что погибнуть могли до 300 человек: теплоход был перегружен, на борту находились не только 330 «задекларированных» пассажиров, но и 50 членов экипажа, 35 человек обслуживающего персонала, а также знакомые и родственники членов экипажа.

Ульяновские больницы были переполнены пострадавшими. Тела людей в течение месяца продолжали находить в самой реке Волге и на ее берегах. 

Последствия катастрофы помогали ликвидировать крупные ульяновские предприятия, силовые ведомства, а также студенческие отряды. Спасатели пять суток подряд разбирали смятые грузовые вагоны. Они же отбуксировали покореженный теплоход к левому берегу Волги. В Ульяновск выехала правительственная комиссия во главе с тогдашним зампредом Совмина СССР (и тогда еще будущим президентом Азербайджана) Гейдаром Алиевым.

Лишь спустя два дня, 7 июня 1983 года, агентство ТАСС выпустило короткую новость. «5 июня на Волге, вблизи г. Ульяновска, произошла авария пассажирского теплохода «Александр Суворов», повлекшая за собой человеческие жертвы. Центральный комитет КПСС и Совет министров СССР выражают глубокое соболезнование семьям и родственникам погибших», — говорилось в ней.

Расследование катастрофы завершилось довольно быстро. По официальной версии, штурман Митенков засомневался, сможет ли судно войти под пролет, и дважды запросил размеры пролета у диспетчера Ульяновского речного порта, на что получил ответ: «13,8». Он видел, что габариты моста меньше, но, возможно, посчитал, что виной всему — темное время суток или обман зрения. То, что теплоход идет не в свой пролет, заметил и охранник на мосту. Он попытался привлечь внимание выстрелами, но их не услышали. Теплоход на полном ходу врезался в мост.

Так как виновники аварии — первый штурман Евгений Митенков и рулевой Андрей Уваров — погибли, в преступной халатности и неумении обеспечить дисциплину на судне обвинили 52-летнего капитана «Суворова» Владимира Клейменова. Мужчину с 26-летним профессиональным стажем нашли живым возле опоры моста на дамбе.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Всего в заключении капитан пробыл шесть лет — его освободили досрочно по состоянию здоровья. В 1990 году он умер от инфаркта.

Память погибших на теплоходе в Ульяновске увековечили в 1999 году. Тогда на Куйбышевской железной дороге был установлен крест. Инициаторами стали сотрудники Ульяновского отряда ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ»

Корабль восстановили, и он до сих пор на ходу. 

На данный момент судно продолжает перевозить туристов. С февраля 2012 года оно выполняет поездки по маршруту от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода. 
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