Смерть из космоса. Старый советский спутник летит к Земле
3 марта 2019 19:26
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падающий спутник разрушить город-миллионник.
Опять угроза
После того как во время матча по крикету в Новой Зеландии оператор запечатлел падающие обломки российского военного спутника, на Западе стали всерьёз обсуждать тему локального апокалипсиса, вызванного падением нескольких тонн металла с орбиты. Официальный ответ российских военных, сообщивших о полном контроле схода с орбиты аппарата "Космос-2430", зарубежных экспертов по концу света не устроил, и одна за другой начали появляться теории, согласно которым "русские разгильдяи" снова могут всех убить. Повод для страхов, впрочем, имеется. В 1978 году советский спутник-разведчик с ядерным реактором на борту "Космос-954" внезапно вышел из-под контроля и сошёл с орбиты.
В результате падения спутника радиационному заражению подверглась почти тысяча квадратных километров территории, а на ликвидацию загрязнения канадцы потратили несколько миллионов долларов. И хотя жертв среди местного населения удалось (чудом) избежать, в деле уничтожения землян годом позднее едва не преуспели американцы. В 1979 году NASA выпустило прогноз, согласно которому орбитальная станция SkyLab должна была падать прямиком в Индийский океан. Однако вместо этого конструкция массой в несколько сотен тонн вошла в плотные слои атмосферы аккурат над Австралией. Никто не погиб, но обломки орбитальной станции подпортили архитектуру нескольких ферм, а отдельные юристы даже умудрились отсудить у Правительства США несколько тысяч долларов за "угрозу из космоса". Оба этих случая наглядно демонстрируют, что ошибка на один-два градуса при своде с орбиты космического аппарата может обернуться трагедией. При этом возникает резонный вопрос: может ли падающий спутник упасть на центр города и уничтожить его?
Космическая математика
Падение советского спутника "Космос-482", ожидаемое специалистами в 2019 году, послужило ещё одним поводом напугать западную общественность. Если взглянуть на цифры, советский спутник, который планировали отправить к Венере, "завис" на эллиптической орбите, "ближняя граница" которой расположена всего на высоте 200 километров. Земная атмосфера традиционно "сжигала" весь мусор, попадающий даже с более серьёзных высот, однако в случае с этим спутником, проболтавшимся на орбите почти 50 лет, всё может пойти не по плану. Инженер-проектировщик космических аппаратов Борис Головин в беседе с Лайфом отметил, что многие спутники, как военные, так и гражданские, оснащены специальной теплозащитой. В случае падения аппаратов на Землю число жертв будет зависеть от нескольких условий.
При этом не стоит беспокоиться и о том, что на голову ничего не подозревающим землянам снова упадёт спутник с ядерным реактором. Низкоорбитальные военные разведывательные спутники с ядерной энергоустановкой после окончания срока жизни отводят на орбиты захоронения, средняя высота которых — от 600 до 1000 километров. Теоретически, и с этих орбит спутники могут сойти, но на торможение и миллионы витков вокруг Земли уйдёт приличное количество времени, за которое земляне, скорее всего, точно решат проблему космического мусора.
Убить всё равно может
Однако если допустить возможность падения военного спутника с ядерным реактором, то ущерб будет сопоставим с применением маломощного ядерного заряда, и, в зависимости от условий, жертвами такого происшествия могут стать несколько сотен человек. Гражданский спутник на такое не способен. Эксперты уверены: выводы американского специалиста по наблюдению за спутниками Томаса Дормана являются ошибочными. Инженер-математик Сергей Иванов в беседе с Лайфом отметил, что даже оснащённый теплозащитой советский "спутник-убийца", больше известный как "Космос-482", не может причинить серьёзного ущерба.
Сергей Иванов: "Если сход с орбиты произойдёт в ближайшее время, то не нужно готовиться к апокалипсису. Предположим, этот спутник упадёт на крышу ГУМа на Красной площади или на Капитолий. В этом случае зданию придёт конец, однако никакой катастрофы не случится."
Эксперт отметил, что в конечном счёте всё зависит от массы обломков, упавших на поверхность. "Космос-482" — не самый лёгкий из советских спутников. Масса аппарата немногим меньше 500 килограммов, а через плотные слои атмосферы до Земли долетит немногим более 50–90 килограммов. При прямом ударе в здание такой обломок, конечно, может причинить существенный вред конструкции и даже сможет убить несколько человек, но вероятность такого явления почти нулевая.
Для примера стоит вспомнить челябинский метеорит. Взрыв, которым в городе выбило стёкла, был спровоцирован развалом космического тела в плотных слоях атмосферы, а его мощность сопоставима с ядерной боеголовкой мощностью 400–500 килотонн. При этом самый крупный фрагмент челябинского метеорита, который, кстати, входил в атмосферу на скорости 50–60 километров в секунду, оставил на поверхности Земли кратер размером 10х10 метров. И никакого катаклизма, как известно, не произошло. Следовательно, падения спутника, пусть и провисевшего в космосе почти полвека, бояться не стоит.
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