Смартфоны Honor стали самыми популярными в России

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М.Видео утверждает, что сейчас пятерку лидеров российского рынка делят между собой Honor, Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi.Три из них — китайские. И их доля в штучных продажах приближается к 50%. То есть каждый второй уже ходит с китайским смартфоном той или иной марки.По данным М.Видео, в десятку самых популярных смартфонов попали 6 моделей Honor. Причём три из них занимают лидирующие строчки рейтинга: бюджетные Honor 7A, 7А Pro и Honor 8X.А как же iPhone?Про айфоны в М.Видео, увы, ничего не сказали. Только сообщили, что в прошлом году iPhone SE был самым популярным смартфоном.Сейчас в ТОП-10 находятся Honor, Samsung и Xiaomi.