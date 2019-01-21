Службы благоустройства Самары оперативно отреагировали на возобновление снежных осадков
21 января 2019 20:19
168
Согласно плану работ только МП «Благоустройство» в ночную смену для расчистки улиц города выводит 195 человек – это почти вдвое больше уборщиков территорий (по сравнению с предыдущей ночью). Из них более 120 дорожных рабочих выйдут с 05:00 на расчистку посадочных площадок и пешеходных переходов. Также задействуется больше уборочной техники - 332 единицы, в том числе 167 самосвалов для вывоза снега на полигоны, 56 погрузчиков, 43 дорожные комбинированные машины, 22 единицы МТЗ-80 (щетка) и МТЗ (нож) – по посадочным площадкам, тротуарам. Кроме того, используются автогрейдеры, бульдозеры, бобкаты, мультикары и производится выемка мусора из урн и другие виды сезонных работ, включая противогололедные мероприятия.
В числе первоочередных задач – расчистка основных магистралей местного значения. Зона ответственности МП г. о. Самара «Благоустройство» - проезжая часть, тротуары, выходы на пешеходные переходы, площадки остановок, лестничные сходы. Важно не только снять напряженность трафика в связи с ухудшением погодных условий, но и обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, беспрепятственный подъезд к учреждениям социальной сферы - больницам, школам, домом ребенка и т. п.
Отметим, что и в предыдущие дни темпы работ не снижались. Особенно по вывозу снежных накоплений на полигоны. За минувшие выходные их пополнили 18531,5 тонны снега. Всего с начала сезона на площадки утилизации только с улично-дорожной сети отправили 326177,7 тонны снежных масс.
Чтобы не допустить образования снежного наката и обледенения дорог, применяется «Бионорд» и песчано-соляная смесь. Суточный расход реагентов составил около 176 тонн.
Службы благоустройства напоминают, что припаркованный вдоль автомобильных дорог транспорт не позволяет обеспечить эффективную обработку и расчистку проезжей части от борта до борта. В связи с этим владельцев транспортных средств просят проявлять взаимную ответственность - по возможности не оставлять автотранспорт на обочинах, особенно в вечернее и ночное время суток, когда выполняется основной объем работ.
Также в зоне особого внимания – состояние придомовых и внутриквартальных территорий, очистка кровель и козырьков подъездов.
Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК было поручено обеспечить необходимый выход снегоуборочной техники и дворников.
По поручению Главы Самары Елены Лапушкиной качество и своевременность работы управляющих организаций находится на личном контроле глав районных администраций. Обращения горожан берутся в работу в первоочередном порядке и должны отрабатываться в минимальные сроки, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 января 2019 20:44
В случае, если возникла необходимость, и вы сели за руль, будьте предельно внимательны и осторожны, помните о мерах безопасности и необходимости соблюдения... Социум
140
21 января 2019 20:19
В Самаре обеспечена расчистка территорий обслуживания в режиме нон-стоп. Социум
159
21 января 2019 19:43
В настоящее время подобная мера носит рекомендательный характер. Как считают в МВД, она может помочь снизить количество аварий. Социум
132
Здравоохранение
19 января 2019 10:25
В исследовании приняли участие более 600 женщин. Здравоохранение
455
18 января 2019 13:21
Вирусолог рассказал, когда его ждать в России. Здравоохранение
806
18 января 2019 12:44
Эпидемии гриппа и ОРВИ не регистрируется. Здравоохранение
378
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
195
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
194
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
519
Туризм
21 января 2019 18:12Где отдохнуть на море в 2019 году
Если впереди - долгожданный отпуск, то конечно, вы раздумываете над тем, где будет интересно и полезно, приятно и комфортно отдохнуть. Отличное решение - отдых... Туризм
26
17 января 2019 16:25
Также туристам рекомендуют прогуляться по набережной и старому городу, сделать селфи на фоне ракеты, посмотреть бункер Сталина и попробовать легендарное... Туризм
331
16 января 2019 13:02
В ведомстве назвали предложение бизнесменов нарушением прав россиян. Туризм
283
Образование
21 января 2019 15:56
На мастер-классе продемонстрируют тренажеры ReviVR и ReviMotion в работе. Образование
162
21 января 2019 12:59
Самарский губернатор поручил областному минобразования подготовить предложения по обеспечению безопасности учителей. Образование
173
21 января 2019 12:09
"Опорники" предполагается создавать на базе существующих учебных заведений. Образование
329
Культура
20 января 2019 19:21
Победителем в главной номинации вечера стала лента о путешествии к югу США джазового музыканта Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа. Культура
506
20 января 2019 18:47
Самым титулованным отечественным фильмом посчитали "Броненосец Потёмкин", вышедший 18 января 1926 года. В 2009 году он оказался в топ-15 картин, которые оказали... Культура
490
20 января 2019 17:30
Главная партия в балете достанется возлюбленной Мика, балерине Мелани Хемрик, от которой у музыканта есть сын. Культура
282
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
62
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
551
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
702
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
658
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
836
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1061
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
923
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1247
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
857
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1636
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1431
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1776
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2147
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2370
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3593
Мероприятия