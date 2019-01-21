Службы благоустройства Самары оперативно отреагировали на возобновление снежных осадков

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Согласно плану работ только МП «Благоустройство» в ночную смену для расчистки улиц города выводит 195 человек – это почти вдвое больше уборщиков территорий (по сравнению с предыдущей ночью). Из них более 120 дорожных рабочих выйдут с 05:00 на расчистку посадочных площадок и пешеходных переходов. Также задействуется больше уборочной техники - 332 единицы, в том числе 167 самосвалов для вывоза снега на полигоны, 56 погрузчиков, 43 дорожные комбинированные машины, 22 единицы МТЗ-80 (щетка) и МТЗ (нож) – по посадочным площадкам, тротуарам. Кроме того, используются автогрейдеры, бульдозеры, бобкаты, мультикары и производится выемка мусора из урн и другие виды сезонных работ, включая противогололедные мероприятия.В числе первоочередных задач – расчистка основных магистралей местного значения. Зона ответственности МП г. о. Самара «Благоустройство» - проезжая часть, тротуары, выходы на пешеходные переходы, площадки остановок, лестничные сходы. Важно не только снять напряженность трафика в связи с ухудшением погодных условий, но и обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, беспрепятственный подъезд к учреждениям социальной сферы - больницам, школам, домом ребенка и т. п.Отметим, что и в предыдущие дни темпы работ не снижались. Особенно по вывозу снежных накоплений на полигоны. За минувшие выходные их пополнили 18531,5 тонны снега. Всего с начала сезона на площадки утилизации только с улично-дорожной сети отправили 326177,7 тонны снежных масс.Чтобы не допустить образования снежного наката и обледенения дорог, применяется «Бионорд» и песчано-соляная смесь. Суточный расход реагентов составил около 176 тонн.Службы благоустройства напоминают, что припаркованный вдоль автомобильных дорог транспорт не позволяет обеспечить эффективную обработку и расчистку проезжей части от борта до борта. В связи с этим владельцев транспортных средств просят проявлять взаимную ответственность - по возможности не оставлять автотранспорт на обочинах, особенно в вечернее и ночное время суток, когда выполняется основной объем работ.Также в зоне особого внимания – состояние придомовых и внутриквартальных территорий, очистка кровель и козырьков подъездов.Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК было поручено обеспечить необходимый выход снегоуборочной техники и дворников.По поручению Главы Самары Елены Лапушкиной качество и своевременность работы управляющих организаций находится на личном контроле глав районных администраций. Обращения горожан берутся в работу в первоочередном порядке и должны отрабатываться в минимальные сроки, передает пресс-служба горадминистрации.