Служба занятости СО помогает гражданам пенсионного возраста осваивать новые профессии.
23 октября 2018 15:05
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Курс разделен на 2 этапа: теорию и практику. Впереди два месяца абсолютно бесплатного обучения, передает пресс-служба Минтруда СО.
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