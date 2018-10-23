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Служба занятости СО помогает гражданам пенсионного возраста осваивать новые профессии. На базе Самарского центра электронного обучения стартовали курсы по профобучению по таким направлениям, как «Бухгалтерия» и «Управление складским хозяйством».Курс разделен на 2 этапа: теорию и практику. Впереди два месяца абсолютно бесплатного обучения, передает пресс-служба Минтруда СО.