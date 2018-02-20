Служба крови Самарской области отмечает 85-летие
20 февраля 2018 15:43
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С 1939 года областная станция переливания крови получила статус самостоятельного учреждения и состояла из 4-х отделений: донорское, лабораторное, сывороточное и клиническое. Штат – 23 человека, это первые сотрудники службы крови в нашем крае. Из воспоминаний ветеранов станции: «В 30-40 годы станция испытывала большие трудности: недостаток оборудования, оснащения, недостаток электроэнергии, отсутствие холодильников. Сотрудники станции проявляли изобретательность и смекалку в работе: хранение банок с кровью осуществлялось в шкафах на решетчатых полках, под основанием шкафов располагали кадки со льдом, которые обеспечивали специальные условия хранения крови».
С первых дней Великой Отечественной войны десятки людей обратились в медицинские учреждения с предложением: взять у них кровь для раненых. Число доноров постоянно росло. Доноров принимали и утром и вечером. Ежедневно готовили 500 флаконов донорской консервированной крови, которую самолетами отправляли на фронт. За годы войны только наша станции заготовила свыше 17 тонн крови, сыграв важную роль в лечении раненых бойцов и их возвращения в строй.
В 1964 году произошло важное событие в жизни Куйбышевской станции переливания крови: она была переведена с территории
Центральной больницы в новое здание по ул. Ново-Садовой, д. №156, где располагается и по сей день. Это позволило увеличить заготовку консервированной крови, расширить ассортимент и освоить выпуск новых препаратов.
С 1972 года началась реорганизация службы крови, возникли новые задачи – не только заготовка крови, но и её переработка на компоненты и препараты. В этом же году был сдан в эксплуатацию производственный корпус фракционирования белков с проектной мощностью по переработке 10 тонн донорской плазмы в год. С 1973 года Куйбышевская станция стала готовить для лечебных учреждений не только разные виды плазмы, компоненты крови, но и препараты – альбумин разной концентрации, иммуноглобулины, тромбин.
В 1982 году станция впервые освоила выездной метод работы специалистов-медиков по забору донорской крови на предприятиях и в сельской местности. В 1987 году на выезде работали уже 3 бригады, за год проведено 417 выездов.
В связи с появлением первых случаев заболевания СПИД был принят закон об обязательном обследовании донорской крови на ВИЧ. В мае 1987 года на станции открыта новая лаборатория - диагностическая лаборатория на СПИД.
В 1992 году на станции переливания крови введена в эксплуатацию информационная система службы крови - эта дата стала датой начала формирования электронного банка доноров Самарской области.
С 1998 года началась модернизация службы крови Самарской области. Внедрена технология аппаратного плазмафереза, кровь заготавливается только в пластиковую тару (гемаконы) – стеклянные бутылки остались в прошлом. Разделение цельной крови на компоненты и заготовка тромбоцитов проводится на современном оборудовании. В 2001 году модернизация службы крови продолжилась в рамках реализации Программы вирусной безопасности донорской крови, компонентов и препаратов. С 2003 года в больницы города и области выдается только карантинизированная в течение 6 месяцев плазма. Благодаря процессам модернизации службы крови производство и качество компонентов крови стало соответствовать уровню требований мировых стандартов.
На сегодняшний день Самарская областная клиническая станция переливания крови – это уникальная служба, которая способна решать все задачи по бесперебойному и полноценному обеспечению лечебных учреждений региона необходимыми трансфузионными средствами. Ежегодно служба крови региона заготавливает свыше 30 тонн компонентов крови. В этом заслуга как коллектива станции, так и доноров, благодаря которым удается спасать человеческие жизни и совершенствовать работу учреждения из года в год.
Донорская кровь должна нести только здоровье и жизнь, и то, что обеспечение максимальной безопасности возможно, доказал самарский опыт, который сегодня активно перенимают медики всей страны.
Поздравляем всех, кто вложил душу и сердце в развитие и процветание службы крови, а также благодарим всех сотрудников за добросовестный и важный труд на благо всего общества, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
Фото: пресс-служба минздрава Самарской области
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