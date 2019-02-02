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"В Сталинграде не было ни одного грамма земли, не пропитанного человеческой кровью. Прибывает пополнение. Молодые такие, красивые ребята. И через день-два все погибают, никого нет! Я уже начинала бояться новых людей. Боялась их запоминать, их лица, их разговоры. Потому что вот они приехали, а вот их уже нет", — вспоминала после войны санинструктор Тамара Умнягина.Она видела кровь каждый день: "Какое там поле боя? Это город — улицы, дома, подвалы. Попробуй вытащить оттуда раненого! У меня тело было сплошной синяк. И брюки у меня все в крови. Старшина нам говорит: "Девочки, больше нет брюк, не просите". А у нас брюки все в крови, засохнут и стоят, от крахмала так не стоят, как от крови, порезаться можно…"Защищая волжскую твердыню, советские солдаты продемонстрировали беззаветную любовь к Родине, силу духа, умение воевать и массовый героизм. А труженики тыла делали всё, чтобы вооружить, одеть и накормить своих защитников.Слово "Сталинград" понятно на любом языке безо всяких объяснений, как утверждал премьер-министр Великобритании Клемент Эттли, вошедший в историю благодаря участию в работе Потсдамской конференции глав государств антигитлеровской коалиции. С тех пор прошло много лет, но и сегодня во многих странах Сталинградская битва остаётся в ряде наиболее известных и судьбоносных сражений. Такого не скажешь о Курской битве, операции "Багратион", битве за Днепр и других сражениях Великой Отечественной войны.Битва на Волге длилась двести дней и ночей — дольше многих войн, — с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Впечатляет и её продолжительность, и численность войск и боевой техники, участвовавших в грандиозном сражении. Но главное состоит в том, что она стала переломным событием всей Второй мировой войны.Сталинградская битва началась в июле 1942 года. И началась она крайне неудачно для Красной армии. Прорвав фронт, немецкие войска стремительно рванули одновременно по двум направлениям — к Кавказу и Сталинграду. Именно в той критической ситуации был издан сталинский приказ № 227 "Ни шагу назад!".Решающее сражение разыгралось на подступах к Волге и на улицах Сталинграда. "Увертюрой" к нему стала варварская бомбардировка, которую 23 августа провели лётчики 4-го воздушного флота люфтваффе генерал-полковника Вольфрама Рихтгофена. В результате авиаудара была уничтожена значительная часть города, а также 40 тысяч жителей. Сегодня в Германии об этой бесчеловечной акции не вспоминают."Белокурые бестии", начав против нашего народа войну на уничтожение, не думали о возмездии. Эти представители "цивилизованной Европы" рассчитывали на быструю победу, хотели ограбить и поработить "русских варваров". Однако нашла коса на камень. Проведя всю осень 1942 года в боях на улицах и в домах Сталинграда, гитлеровцы, за четыре недели разгромившие Польшу и за шесть — Францию, так и не смогли взять город. А 19 ноября Красная армия неожиданно для врага перешла в контрнаступление и взяла в кольцо окружения более трёхсот тысяч солдат противника. Через месяц, 27 декабря 1942 года, ефрейтор Роберт Ян оставил в дневнике такое признание: "Кожи у меня скоро совсем не будет видно — всюду гнойная сыпь; если в ближайшее время не наступит улучшение, я покончу с собой… В животе бурлит, вши кусают, ноги обморожены. Я духовно и физически конченный человек… Несмотря на злополучное положение, в котором мы находимся, люди воруют друг у друга".Час возмездия пробил. На берегах Волги и Дона Красной армией были разгромлены не только ударная сила вермахта — 4-я танковая армия генерал-полковника Германа Гота и 6-я полевая армия генерал-полковника Фридриха Паулюса, с которой фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер был готов "штурмовать небо". Участь немцев разделили войска сателлитов Германии — армии Италии, Румынии и Венгрии, 369-й усиленный хорватский пехотный полк.По словам военного историка Алексея Исаева, самая кровавая в истории человечества битва унесла больше 60 тысяч жизней горожан. А "безвозвратные потери (убитых, пропавших без вести и попавших в плен) Красной армии в Сталинградской битве, по подсчётам военного историка Алексея Исаева, составили примерно 600 тысяч человек. Число раненых превысило полмиллиона. Огромными были и общие потери Германии и её сателлитов — 800 тысяч человек (из них 400 тысяч — безвозвратные потери). Число погибших горожан неизвестно".Поражение было столь масштабным и чувствительным, что Гитлер пошёл на беспрецедентный шаг, объявив в Германии трёхдневный траур. О том, что в войне наметился перелом, заговорили во всём мире.Фото: соцсети