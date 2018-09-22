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Новости /  Общество /  Социум  

Слишком скучная. Саратовец раскрасил зебру в синий цвет

22 сентября 2018 23:45
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Местному жителю не нравилась традиционная расцветка пешеходного перехода: по его мнению, синий сделал бы её веселее.
В Саратове мужчина ночью решил перекрасить зебру в синий цвет. Свой поступок он аргументировал тем, что хотел сделать переход "ярче, заметнее, веселее". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в пресс-службе городской ГИБДД, передает life.ru.

В соцсетях пользователи активно делятся фотографиями "весёлой" зебры.

— Сегодня в 4:00 (3:00 мск) напротив дома № 1 по улице Театральная площадь инспекторы полка ДПС задержали 32-летнего мужчину, который закрашивал синей краской дорожную разметку пешеходного перехода, — рассказал источник.

Стоит отметить, что преступник успел оставить свой "синий след" ещё в нескольких местах города.


Фото: © VK/Типичный Саратов
 
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Комментарии



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