Слишком скучная. Саратовец раскрасил зебру в синий цвет
22 сентября 2018 23:45
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В соцсетях пользователи активно делятся фотографиями "весёлой" зебры.
— Сегодня в 4:00 (3:00 мск) напротив дома № 1 по улице Театральная площадь инспекторы полка ДПС задержали 32-летнего мужчину, который закрашивал синей краской дорожную разметку пешеходного перехода, — рассказал источник.
Стоит отметить, что преступник успел оставить свой "синий след" ещё в нескольких местах города.
Фото: © VK/Типичный Саратов
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