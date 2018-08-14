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Новости /  Общество /  Социум  

Следственный комитет России закупил устройства для взлома переписки Telegram

14 августа 2018 20:05
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По заверению производителя, среднее время, которое требуется на полный взлом смартфона среднестатистического пользователя, составляет около 9 минут.
По данным издания BBC, Следственный комитет России закупил специальные устройства, с помощью которых можно получить доступ к переписке практически любого смартфона, передает iphones.ru со ссылкой на BBC.

Речь идет о комплексах по извлечению данных со смартфонов и компьютеров iDC-8811 Forensic MagiCube. Разрабатывают такие девайсы в китайской компании MeyaPico.

Впечатляет стоимость пары подобных «чемоданчиков» — $74 тыс. или 5 млн рублей. Ровно столько потратил Следственный комитет за возможность получать доступ к смартфонам россиян.

MagiCube позволяет обнаруживать и расшифровывать историю сообщений в Skype, Viber, WhatsApp, Telegram и прочих мессенджерах. Речь идет об обычных чатах — расшифровка «секретных чатов», предлагаемых Telegram, сегодня не может расшифровать ни одна компания в мире.

Разработка китайских инженеров способна извлекать информацию с более чем 3 тыс. моделей смартфонов от 100 компаний-производителей. В их число входят платформы Android и iOS.

По заверению производителя, среднее время, которое требуется на полный взлом смартфона среднестатистического пользователя, составляет около 9 минут. 




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Комментарии



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