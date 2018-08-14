Следственный комитет России закупил устройства для взлома переписки Telegram

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Речь идет о комплексах по извлечению данных со смартфонов и компьютеров iDC-8811 Forensic MagiCube. Разрабатывают такие девайсы в китайской компании MeyaPico.Впечатляет стоимость пары подобных «чемоданчиков» — $74 тыс. или 5 млн рублей. Ровно столько потратил Следственный комитет за возможность получать доступ к смартфонам россиян.MagiCube позволяет обнаруживать и расшифровывать историю сообщений в Skype, Viber, WhatsApp, Telegram и прочих мессенджерах. Речь идет об обычных чатах — расшифровка «секретных чатов», предлагаемых Telegram, сегодня не может расшифровать ни одна компания в мире.Разработка китайских инженеров способна извлекать информацию с более чем 3 тыс. моделей смартфонов от 100 компаний-производителей. В их число входят платформы Android и iOS.По заверению производителя, среднее время, которое требуется на полный взлом смартфона среднестатистического пользователя, составляет около 9 минут.