Скворцова дала совет, как защитить себя от гриппа

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По словам министра, в ближайшие пару недель россиянам рекомендуется избегать участия в массовых мероприятиях, использовать средства индивидуальной защиты, следить за чистотой гаджетов, которые подносятся к лицу, а также чаще мыть руки.Скворцова подчеркнула, что в случае заболевания необходимо обратиться к врачу и исключить самолечение.